Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 27. september 2026 11:39 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu klukkan 12:00. vísir Hópur ungmenna á aldrinum fimmtán til tuttugu ára gengu í skrokk á einum á sextugsaldri í gærkvöld. Brotaþolinn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði og telst líkamsárásin alvarleg. Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir að svara verði í hvaða umboði fyrrverandi aðstoðarmaður Guðmundar Inga hafi sent skilaboðin umdeildu þar sem honum voru gefnir tveir kostir, afsögn eða stríð. Þingmaður Samfylkingarinnar segir merkilegt að einkaskilaboð milli fólks séu til umræðu í pontu Alþingis. Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra boðar ný lög um gervigreind strax í vetur. Mikilvægt sé að ná tökum á tækninni sem er í sífelldri þróun og best væri ef alþjóðasamfélagið gæti komið sér saman um sameiginlegan lagaramma. Þá fjöllum við um nýtt bráða- og viðbragðsteymi vegna ofbeldis barna, skotárás í Suður-Afríku og ræðum um vendingar í íslenska karlafótboltanum. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Erlent Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Erlent Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Innlent Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Erlent Heimili rýmd nærri herflugstöð Erlent Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Erlent Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Innlent Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Erlent Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Verður gervigreindin mennskari eða fólk eins og gervigreind? Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Umdæmin mishrifin af fækkun embætta Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Buxnalaus Lalli olli glundroða Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Sjá meira