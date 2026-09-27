Innlent

Svara verði í hvaða um­boði skila­boðin voru send

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu klukkan 12:00.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu klukkan 12:00. vísir

Hópur ungmenna á aldrinum fimmtán til tuttugu ára gengu í skrokk á einum á sextugsaldri í gærkvöld. Brotaþolinn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði og telst líkamsárásin alvarleg.

Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir að svara verði í hvaða umboði fyrrverandi aðstoðarmaður Guðmundar Inga hafi sent skilaboðin umdeildu þar sem honum voru gefnir tveir kostir, afsögn eða stríð. Þingmaður Samfylkingarinnar segir merkilegt að einkaskilaboð milli fólks séu til umræðu í pontu Alþingis.

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra boðar ný lög um gervigreind strax í vetur. Mikilvægt sé að ná tökum á tækninni sem er í sífelldri þróun og best væri ef alþjóðasamfélagið gæti komið sér saman um sameiginlegan lagaramma.

Þá fjöllum við um nýtt bráða- og viðbragðsteymi vegna ofbeldis barna, skotárás í Suður-Afríku og ræðum um vendingar í íslenska karlafótboltanum.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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