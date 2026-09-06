„Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Gunnar Berg Stefánsson skrifar 6. september 2026 20:47 Málfríður gat fagnað langþráðum sigri í dag og Valur fór af botninum. vísir „Mjög mikilvæg. Við erum í rosalegri baráttu og höfum trú á okkar verkefni,“ sagði Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, um stigin þrjú sem liðið sótti með 4-1 útisigri gegn Grindavík/Njarðvík í Bestu deild kvenna í dag. Valskonur lentu undir á níundu mínútu en svöruðu með fjórum mörkum. Málfríður segir liðið ekki hafa látið mark heimakvenna slá sig út af laginu. „Við létum þetta eina mark ekkert á okkur fá. Mér fannst við vera með yfirhöndina nánast allan leikinn, líka fyrir markið þeirra. Bara góður karakter hjá okkur í dag og við þurfum að halda áfram að sýna svona karakter.“ Málfríður skoraði sjálf þriðja mark Vals með góðum skalla strax í upphafi síðari hálfleiks. Hún segir öruggan sigur og góða frammistöðu gefa liðinu aukið sjálfstraust fyrir baráttuna fram undan. „Auðvitað gefur það okkur sjálfstraust að vinna bara mjög öruggan sigur og vera fyrst og fremst með góða frammistöðu og með yfirhöndina allan leikinn á móti þessu sterka liði. Þetta gefur okkur þrjú stig og við þurfum að halda áfram þessari baráttu,“ sagði Málfríður að lokum. Valur Besta deild kvenna Mest lesið Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Erfitt verkefni FH og Breiðablik til Póllands Hver var í flottustu treyjunni? Tufegdzic bræður til Malmö Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Sjá meira