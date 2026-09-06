Íslenski boltinn

„Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“

Gunnar Berg Stefánsson skrifar
Málfríður gat fagnað langþráðum sigri í dag og Valur fór af botninum.
Málfríður gat fagnað langþráðum sigri í dag og Valur fór af botninum. vísir

„Mjög mikilvæg. Við erum í rosalegri baráttu og höfum trú á okkar verkefni,“ sagði Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, um stigin þrjú sem liðið sótti með 4-1 útisigri gegn Grindavík/Njarðvík í Bestu deild kvenna í dag.

Valskonur lentu undir á níundu mínútu en svöruðu með fjórum mörkum. Málfríður segir liðið ekki hafa látið mark heimakvenna slá sig út af laginu.

„Við létum þetta eina mark ekkert á okkur fá. Mér fannst við vera með yfirhöndina nánast allan leikinn, líka fyrir markið þeirra. Bara góður karakter hjá okkur í dag og við þurfum að halda áfram að sýna svona karakter.“

Málfríður skoraði sjálf þriðja mark Vals með góðum skalla strax í upphafi síðari hálfleiks. Hún segir öruggan sigur og góða frammistöðu gefa liðinu aukið sjálfstraust fyrir baráttuna fram undan.

„Auðvitað gefur það okkur sjálfstraust að vinna bara mjög öruggan sigur og vera fyrst og fremst með góða frammistöðu og með yfirhöndina allan leikinn á móti þessu sterka liði. Þetta gefur okkur þrjú stig og við þurfum að halda áfram þessari baráttu,“ sagði Málfríður að lokum.

Valur Besta deild kvenna

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