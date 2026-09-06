Fram náði í stig gegn Íslandsmeisturum Víkings í Víkinni í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Fram endar því fyrir ofan KR í öðru sæti deildarinnar fyrir lokakaflann í haust.
Það var mikil eftirvænting í Víkinni eftir leik heimamanna og Fram og litið á þennan leik sem mögulegt síðasta tækifæri annarra liða til að velgja ríkjandi Íslandsmeisturum undir uggum. Leikurinn bar þess merki en mikið var barist út um allan völl og fá færi sem litu dagsins ljós.
Framarar byrjuðu betur og áttu bestu færi fyrri hálfleiks en það voru heimamenn í Víking sem áttu fyrsta höggið. Komust yfir með fyrsta færi sínu í leiknum en Fram hafði átt nokkur færi og þar af eitt dauðafæri þegar Ægir Jarl Jónasson skallaði yfir markið úr markteignum á áttundu mínútu leiksins.
Á 30. mínútu komust heimamenn upp völlinn vinstra megin og fyrirgjöf fann Aron Elís Þrándarson við vítateigslínuna. Aron gerði vel og kom boltanum á Valdimar Þór Ingimundarson sem þræddi boltann inn í teig og fann Ármann Inga Finnbogason sem afgreiddi boltann smekklega í netið. Stöng og inn.
Adam var ekki lengi í paradís því um mínútu síðar voru gestirnir úr Úlfarsárdal búnir að jafna. Innkast var tekið hægra megin og Víkingur átti í vandræðum með að hreinsa boltann almennilega frá marki sínu. Boltinn barst á Harald Einar Ásgrímsson sem hamraði boltann í netið úr D boganum. Allt jafnt og jafnvægið hélt leiknum.
Færin urðu ekki mikið fleiri í fyrri hálfleik en leikurinn var harður og baráttan mikil. Staðan var því 1-1 í hálfleik.
Baráttan hélt áfram í upphafi seinni hálfleiks. Víkingur virtist byrja sterkara en það voru gestirnir sem áttu fyrsta höggið í seinni hálfleiks.
Aftur var tekið innkast, nú á 53. mínútu og boltanum komið á Simon Tibbling. Hann mundaði vinstri fótinn og teiknaði boltann á ennið á Kyle McLagan sem hamraði boltann í netið af stuttu færi og gestirnir komnir yfir og örugglega margir hlutlausir sem hugsuðu að fimm stig væru ekki mikill munur fyrir loka átökin í deildinni.
Sú hugsun var kæfð nánast um leið. Víkingur hélt í sókn og eftir hálfæri var tekin hornspyrna á 55. mínútu og nú voru það gestirnir sem voru í vandræðum með að koma boltanum frá marki sínu. Boltinn barst á Daníel Hafsteinsson sem var staddur í D boganum og hann lúðraði boltanum á markið og söng hann í netinu við mikinn fögnuð í stúkunni. Allt jafnt aftur og ljóst að það þyrfti mikið til þess að ná í sigur í þessum leik.
Víkingur náði yfirhöndinni í leiknum en Framarar náðu að verjast mjög vel og loka á flestar stöður sem heimamenn sköpuðu og þegar á þurfti að halda var Viktor vel á verði í markinu.
Á 71. mínútu dró aftur til tíðinda en þá fékk Ægir Jarl Jónasson sitt annað gula spjald. Hann fleygði sér í tæklingu á Valdimar Þór og sparkaði Víkinginn niður. Réttilega var lyft gulu spjaldi og þar með rauðu en Ægir hafði fengið fyrra gula spjaldið fyrir að beita olnboganum í skallaeinvígi í fyrri hálfleik.
Víkingur steig á bensíngjöfina og þjörmuðu vel að gestunum sem héldu áfram að verjast fimlega og halda heimamönnum í skefjum. Fram átti sín upphlaup og en náðu ekki að skapa sér nógu góð færi til að stríða heimamönnum. Leikurinn fjaraði því út og 2-2 jafntefli staðreynd sem viðheldur átta stiga forskoti Víkings á toppi deildarinnar en það er smá líf enn í toppbaráttunni.
Þau eru tvö í raun og veru. Bæði jöfnunarmörkin en hvort liðið um sig náðu forystunni í leiknum og um hæl var jafnað. Klisjan er að hættulegasti tíminn er skömmu eftir skorað mark og það sannreyndist í dag.
Í leik sem var vel leikinn en einkenndist af baráttu þá er erfitt að taka einhvern einn sem skaraði fram úr. Markaskorararnir fá sínar rósir sem og varnarmenn Fram sérstaklega en vel leikinn leikur sem fram fór í Víkinni í dag.
Skúrkurinn verður að vera Ægir Jarl Jónasson þó þetta hafi sloppið fyrir horni í dag. Hann kom sínum mönnum í krappa stöðu og varð líklega þess valdandi að blóðþrýstingur stuðningsmanna Fram sem og stjórnenda hækkaði.
Frábær umgjörð að vanda í Víkinni og frábært veður. Vel var mætt og báðar stuðningsmannasveitir létu vel í sér heyra. Flottur viðburður.
Þórður Þorsteinsson Þórðarson var í mjög erfiðu verkefni í dag en stóð sína vakt með prýði. Hann hélt línunni sem hann setti og var minna í því að spjalda á peysutog og baráttu en lyfti spjaldinu á réttum augnablikum.
Þjálfari Víkings, Sölvi Geir Ottesen, gat sætt sig við eitt stig og taldi það jafnvel vera sanngjarna niður stöðu þegar lið hans gerði jafntefli við Fram í dag. Hans menn voru einum manni fleiri síðustu 20 mínúturnar og var hann spurður að því hvort það þyrfti ekki að telja þetta tvö töpuð stig.
„Jú eða þú veist, við lendum manni fleiri undir lokin og hefðum getað nýtt það betur. Það var flott barátta hjá Fram og þeir mættu heldur betur flottir í þennan slag. Mér fannst þeir vera með yfirhöndina í fyrri hálfleik í baráttunni og voru grimmari í seinni boltanum. Ég var ekki sáttur með fyrri hálfleikinn hjá okkur. Við vorum alltof reaktív og mættum ekki nógu öflugir til leiks.“
„Seinni hálfleikurinn var skárri og mér fannst samt sem áður einhver skrítin deyfð yfir öllu. Ég get ekki útskýrt afhverju því það er mikið í húfi og við eigum ekki að vera svona orkulitlir á þessum tímapunkti en skorum gott mark til að koma okkur yfir. Þeir ná að jafna strax og við erum ekki nógu sterkir í föstum leikatriðum. Þeir skora eftir tvö löng innköst þar sem við gerum ekki nógu vel, þurfum að gera mikið betur en þetta. Við erum að fá alltof mikið af mörkum á okkur úr föstum leikatriðum og það er eitthvað sem við erum að skoða. Við þurfum kannski bara að hætta að tala um þetta. Ég veit ekki hvernig við eigum að tækla þetta. Kannski er þetta eitthvað sálfræðilegt þegar maður fer að tala um þetta. Það var samt sterkt af okkur að koma til baka. Þetta var bara ekki góður leikur fannst mér og líklega sanngjarnt jafntefli.“
Gylfi Þór Sigurðsson var tekinn af velli og var Sölvi spurður út í hvort það væri enn einn leikmaðurinn sem væri að detta í meiðsli.
„Bara stífleiki. Ekki að taka neinar áhyggjur með hann þegar menn finna stífleika. Hann er búinn að vera ótrúlegur fyrir okkur og spila allar mínúturnar af fullum krafti. Við erum bara að passa upp á hann.“
Forskot Víkinga á toppi deildarinnar er þægilegt og Sölvi var spurður að því hvort það væru einhverjar áhyggjur fyrir úrslitakeppnina.
„Engar áhyggjur og við erum ekkert að líta í töfluna. Við vildum bara betri frammistöðu heldur en við sýndum í dag. Við þurfum bara að skoða afhverju þetta var ekki eins gott og við vildum. Við þurfum fyrst og fremst að hvíla okkur. Loksins fáum við viku á milli leikja. Það verður sætt og við náum að hvíla okkur vel. Svo byrjar úrslitakeppnin og það eru fimm leikir eftir. Við þurfum að taka einn leik í einu og tækla þessi verkefni.“