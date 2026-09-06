Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni

Rúnar Kristinsson gat ekki kvartað yfir því að hafa náð í stig í Víkinni í dag þegar hans menn í Fram gerðu 2-2 jafntefli í 22. umferð Bestu deildar karla. Fram komst yfir í seinni hálfleik en héldu ekki forskotinu en sátu á stiginu eftir að hafa lent manni undir.
„Ég er sáttur með stigið eftir að hafa verið manni færri síðustu 20. Það er sterkt hjá okkur að landa því á móti góðu Víkings liði. Þetta var jafn leikur á móti og tvö góð lið að spila, mikil barátta en fínt spil á köflum. Kannski ekki mikið um færi en hörku fótbolta leikur. Ég ætla aldrei að kvarta yfir því að fá eitt stig á móti Víking hér en ég hefði viljað öll þrjú því við vorum komnir yfir og mér fannst við hafa yfirhöndina á þeim tímapunkti. “
„Alveg eins og þegar Víkingur komst yfir og við komumst yfir í síðari hálfleik nær andstæðingurinn að jafna, hvað, tveimur mínútum síðar. Það er 1-1 og 2-2 strax. Svo þurfum við bara að reyna að landa þessu stigi og stríddum þeim aðeins. Fengum hornspyrnur og það var mikil orka í mínum mönnum, svakaleg samheldni og vinnusemi og ég bara rosalega stoltur af mínúm mönnum.“
Eins og fram hefur komið lentu Framarar manni undir þegar Ægir Jarl Jónasson fékk að líta annað gula spjaldið sitt á 71. mínútu. Hafði Rúnar eitthvað út á spjaldið að setja?
„Nei nei, kannski fyrsta gula sem Ægir fær í fyrri hálfleik. Hann er dæmdur fyrir að fara með olnbogann í Karl held ég. Þetta er alltaf vafasamt og mér fannst það strangt og kannski var það spjald. Seinna er bara brot út á velli þó að það hefði verið saklaust. Hann sleppti öðru eins og ég hefði viljað sjá gul spjöld á öðrum tímapunktum fyrir eitthvað jafn lítilvægt og þetta en ég ætla ekki að kvarta yfir þessu.“
Eftir leik voru Sölvi Geir og Rúnar í hrókasamræðum út á velli og var þjálfari Fram spurður hvort þeir hafi þurft að gera eitthvað upp?
„Nei bara allt á jákvæðu nótunum. Við erum menn sem bera virðingu fyrir störfum hvors annars og getum hrósað hvor öðrum og byggt hvorn annan þannig upp. Það var margt jákvætt í okkar leik sem honum fannst og mér fannst við, svona miðað við þetta Víkingslið sem er búið að vera frábært í allt sumar og auðvitað búnir að vera í erfiðu prógrammi en með mikla breidd í liðinu þrátt fyrir mikil meiðsli og það er ekki á færi allra liða í deildinni að ná í eitthvað á móti þeim.“
Nú þegar komið er að skiptingu deildarinnar þá eru Framarar í öðru sæti deildarinnnar og var Rúnar spurður að því hvort það væri von fyrir Fram að ná hærra.
„Já það er séns. Hann er ekki mikill. Á meðan það er séns þá höldum við áfram. Við erum nánast að tryggja okkur eitt af markmiðum okkar í sumar, eiginlega markmið númer tvö í rauninni. Nú ætlum við að halda áfram og sjá hvort Víkingur gefi eitthvað eftir í lokabaráttunni. Meðan það eru ekki meira en átta stiga munur og 15 eftir í pottinum þá þarf allt að ganga upp og við þurfum að vinna alla leiki og Víkingur þarf að tapa einhverju. Þetta er langsótt en meðan við getum haldið einhverju lífi í þessari deild og spennu þá gerum við það og það þurfa öll lið að gera það. Þau þurfa að herja á Víkingana og ekki leyfa þeim að labba með þetta inn í eitthvað partý herbergi hérna í Víkinni í næstu viku eða þar næstu. Við þurfum að reyna að halda lífi í deildinni. Það er alltaf spennandi bæði á toppi og botni.