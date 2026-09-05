Mál fyrrverandi hjúkrunarfræðingsins Lindsay Clancy hefur vakið gríðarlega athygli fólks um allan heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum en þar hefur almenningur skipst í tvær fylkingar, þeir sem telja hana seka og þeir sem telja svo ekki vera. Athyglin hefur verið slík að sjálfur forseti Bandaríkjanna lagði orð í belg.
Hin 36 ára gamla Lindsay Clancy verður áfram í haldi og dvelur jafnframt áfram á geðsjúkrahúsinu þar sem hún hefur verið vistuð undafarið en réttarhöldunum lauk í gær án niðurstöðu. Næstu réttarhöld eru áætluð þann 29. september en óljóst er hvernig málinu mun vinda fram. Þetta er meðal þess sem fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Saksóknarar gætu valið úr ýmsum möguleikum, þar á meðal að halda önnur réttarhöld eða gera samkomulag við Clancy um sakfellingu vegna þess að hún hafi kyrkt börnin sín þrjú, hina fimm ára gömlu Coru, hinn þriggja ára gamla Dawson og hinn átta mánaða gamla Callan, á heimili þeirra í Massachusetts.
Clancy hefur ekki á nokkrum tímapunkti í réttarhöldunum neitað því að hafa drepið börnin sín árið 2023 en lögmenn hennar hafa haldið því fram að hún þjáist af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis.
Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún ætti því ekki að vera dæmd sek fyrir morð af fyrstu gráðu.
Samkvæmt bandarískum lögum verður kviðdómur að vera einróma sannfærður „án skynsamlegs vafa“ um að einhver sé sekur til að sakfella hann fyrir glæp. Það hefur ekki enn tekist í máli Clancy en kviðdómurinn hefur þrisvar sinnum verið látinn ræða málið en án árangurs.
Þá hafa lögmenn Clancy haldið því fram að einn kviðdómenda hefði sýnt mögulega hlutdrægni gegn fólki sem glímir við geðsjúkdóma, án þess að útskýra það nánar. Þeir vildu dómarinn ætti hið minnsta að ræða náðar við kviðdómandann eða jafnvel vísa honum frá áður en réttarhöldin yrðu dæmd ógild.
Í frétt BBC er haft eftir verjandanum Kevin Reddington að hann teldi að 11 af 12 kviðdómendum hefðu komist að niðurstöðu sem hefði verið Clancy í hag ef ekki hefði verið fyrir þann eina sem stóð á móti.
Líkt og fyrr segir er málið í brennidepli fjölmiðlaumfjöllunar í Bandaríkjunum eins og þau leggja sig en Donald Trump forseti fann sig knúinn til að tjá sig um málið á dögunum, föstudaginn 4. september, og kallaði það „hræðilegan harmleik“.
„Þetta er skelfilegt. Þetta er hræðilegur harmleikur,“ er haft eftir honum í staðarmiðlum á borð við The Hill en hann hafði verið spurður út í mál Clancy við undirritun forsetatilskipunar.
„Sjáið til, hún gerði hræðilegan, hræðilegan hlut. Gæti ekki verið verra, en þið munuð komast að því hvaða verð hún þarf að greiða. Þetta verður henni dýrkeypt. Það verður geðsjúkrahús eða fangelsi eða eitthvað, en ég býst við að það verði önnur réttarhöld.“