Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Sindri Sverrisson skrifar 25. september 2026 13:32 Arnar Gunnlaugsson skaut aðeins á kynslóð fyrirliðans Orra Steins Óskarssonar sem þó verður seint sakaður um að vera eitthvað annað en ósérhlífinn. Samsett/Getty Það var létt yfir Arnari Gunnlaugssyni landsliðsþjálfara en þó alvarlegur undirtónn þegar hann ræddi um áhrif fótboltahallanna á íslenskan fótbolta. Arnar sagði Íslendinga hafa misst svolítið af hörkunni sem þeir höfðu fyrir tíma hallanna. Þetta sagði Arnar á blaðamannafundi í dag fyrir leik Íslands við Eistland á morgun í Þjóðadeildinni. Blaðamaður frá Eistlandi tjáði Arnari að Eistlendingar hefðu í mörg ár litið til Íslands og fótboltahallanna hér sem talið væri að hefðu hjálpað Íslendingum að slá í gegn á EM 2016 og HM 2018. „Hallirnar höfðu mikil áhrif á okkar þróun. Við eigum núna leikmenn sem búa yfir meiri tækni og þetta hjálpaði mikið hvað það varðar. Núna geta allir verið með boltann. En það þarf að blanda þessu saman. Við misstum kannski svolítið af hörkunni sem við höfðum áður,“ sagði Arnar í lauslegri þýðingu blaðamanns. „Mín kynslóð æfði úti í öllum veðrum en kynslóðin í dag vill kannski frekar fara inn og hafa það notalegt þar. Fá sér glas af volgri mjólk eftir æfingu. Það eru kostir og gallar við þetta en heilt yfir hafði þetta frábær áhrif á okkur sem fótboltalið. En við erum enn að reyna að finna töfraformúluna til að fá þessa aukahörku aftur,“ sagði Arnar. Orri Steinn Óskarsson, hinn 22 ára gamli fyrirliði Íslands, sat fundinn og hló létt að ummælum Arnars í viðtali við Sýn að fundi loknum. „Þetta er galið, að skjóta svona á okkar kynslóð,“ sagði Orri léttur en bætti strax við: „Nei, nei. Það er alveg hægt að skilja þetta. Við erum búin að byggja betri og flottari hallir, og lífið er orðið auðveldara en það var í gamla daga. Það er engin vitleysa.“ Til marks um það þá æfðu Orri og félagar innandyra í gær, lausir við áhrif fyrstu haustlægðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. „Það eru auðvitað kostir og gallar. Maður vill helst vera á grasi allan tímann en vindurinn gerði svo erfitt fyrir í gær. Það er partur af því að koma til Íslands. Veðrið er óútreiknanlegt og við þurfum að eiga við það.“ Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Þjálfarinn Arnar Gunnlaugsson og fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi í dag fyrir fyrsta leik Íslands á nýrri leiktíð í Þjóðadeildinni í fótbolta. Bein útsending var á Vísi. 25. september 2026 12:16 Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Fótbolti Mattías Kjeld valdi KR Íslenski boltinn Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Fleiri fréttir Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Sjá meira