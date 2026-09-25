Fótbolti

Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kyn­slóð“

Sindri Sverrisson skrifar
Arnar Gunnlaugsson skaut aðeins á kynslóð fyrirliðans Orra Steins Óskarssonar sem þó verður seint sakaður um að vera eitthvað annað en ósérhlífinn.
Arnar Gunnlaugsson skaut aðeins á kynslóð fyrirliðans Orra Steins Óskarssonar sem þó verður seint sakaður um að vera eitthvað annað en ósérhlífinn. Samsett/Getty

Það var létt yfir Arnari Gunnlaugssyni landsliðsþjálfara en þó alvarlegur undirtónn þegar hann ræddi um áhrif fótboltahallanna á íslenskan fótbolta. Arnar sagði Íslendinga hafa misst svolítið af hörkunni sem þeir höfðu fyrir tíma hallanna.

Þetta sagði Arnar á blaðamannafundi í dag fyrir leik Íslands við Eistland á morgun í Þjóðadeildinni.

Blaðamaður frá Eistlandi tjáði Arnari að Eistlendingar hefðu í mörg ár litið til Íslands og fótboltahallanna hér sem talið væri að hefðu hjálpað Íslendingum að slá í gegn á EM 2016 og HM 2018.

„Hallirnar höfðu mikil áhrif á okkar þróun. Við eigum núna leikmenn sem búa yfir meiri tækni og þetta hjálpaði mikið hvað það varðar. Núna geta allir verið með boltann. En það þarf að blanda þessu saman. Við misstum kannski svolítið af hörkunni sem við höfðum áður,“ sagði Arnar í lauslegri þýðingu blaðamanns.

„Mín kynslóð æfði úti í öllum veðrum en kynslóðin í dag vill kannski frekar fara inn og hafa það notalegt þar. Fá sér glas af volgri mjólk eftir æfingu. Það eru kostir og gallar við þetta en heilt yfir hafði þetta frábær áhrif á okkur sem fótboltalið.

En við erum enn að reyna að finna töfraformúluna til að fá þessa aukahörku aftur,“ sagði Arnar.

Orri Steinn Óskarsson, hinn 22 ára gamli fyrirliði Íslands, sat fundinn og hló létt að ummælum Arnars í viðtali við Sýn að fundi loknum.

„Þetta er galið, að skjóta svona á okkar kynslóð,“ sagði Orri léttur en bætti strax við:

„Nei, nei. Það er alveg hægt að skilja þetta. Við erum búin að byggja betri og flottari hallir, og lífið er orðið auðveldara en það var í gamla daga. Það er engin vitleysa.“

Til marks um það þá æfðu Orri og félagar innandyra í gær, lausir við áhrif fyrstu haustlægðarinnar á höfuðborgarsvæðinu.

„Það eru auðvitað kostir og gallar. Maður vill helst vera á grasi allan tímann en vindurinn gerði svo erfitt fyrir í gær. Það er partur af því að koma til Íslands. Veðrið er óútreiknanlegt og við þurfum að eiga við það.“

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