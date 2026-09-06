Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Gunnar Berg Stefánsson skrifar 6. september 2026 18:20 valur situr fast á botni Bestu deildar kvenna. Diego/Vísir Valur vann afar mikilvægan 4-1 útisigur gegn Grindavík/Njarðvík í átjándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á JBÓ-vellinum í dag. Grindavík/Njarðvík tryggði sér þó sæti í efri hluta deildarinnar þrátt fyrir tapið. Heimakonur vissu fyrir leik að staða þeirra væri afar vænleg eftir sigur FH á Þór/KA fyrr um daginn. Aðeins tíu marka tap hefði komið í veg fyrir að nýliðarnir tryggðu sér sæti í efri hlutanum. Pressan var því ekki mikil á Grindavík/Njarðvík en allt annað var uppi á teningnum hjá Val sem þurfti nauðsynlega á stigunum að halda í fallbaráttunni. Valur byrjaði leikinn af meiri krafti en fékk mark í andlitið gegn gangi leiksins á níundu mínútu. Eftir darraðadans við vítateig gestanna kom Sigríður Emma F. Jónsdóttir boltanum á Natöshu Moraa Anasi sem átti fast skot í hægra hornið og kom Grindavík/Njarðvík í 1-0. Markið gaf heimakonum byr undir báða vængi og þær tóku stjórnina en aðeins í skamma stund. Forystan entist þó aðeins í sjö mínútur. Lillý Rut Hlynsdóttir jafnaði þá metin beint úr aukaspyrnu með föstu skoti meðfram jörðinni. Stephanie Bukovec í marki Grindavíkur/Njarðvíkur hefði þó líklega viljað gera betur. Leikurinn varð frekar jafn eftir markið og mikil barátta einkenndi næstu mínútur. Bæði lið reyndu að sækja hratt þegar færi gafst en Valskonur voru beittari þegar leið á fyrri hálfleik. Gestirnir komust yfir á 36. mínútu. Emma Hawkins keyrði þá upp völlinn, skar inn á hægri fótinn og lét vaða. Skot hennar fór í Natöshu, breytti um stefnu og endaði í netinu. Valskonur voru sterkari aðilinn undir lok fyrri hálfleiks og Arnfríður Auður Arnarsdóttir var hársbreidd frá því að bæta við þriðja markinu. Boltinn féll fyrir hana innan vítateigs og hún þrumaði honum í slána. Grindavík/Njarðvík slapp því með eins marks mun inn í búningsklefann. Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur, brást við í hálfleik með þrefaldri skiptingu. Hayden Colson, Emma Nicole Phillips og Natasha Moraa Anasi fóru af velli en Tinna Hrönn Einarsdóttir, Katrín Lilja Ármannsdóttir og Birta Birgisdóttir komu inn. Breytingarnar skiluðu þó ekki tilætluðum árangri. Valskonur komu af miklum krafti inn í síðari hálfleik og slökktu fljótt allar vonir heimakvenna um endurkomu. Málfríður Anna Eiríksdóttir kom Val í 3-1 á 47. mínútu. Ísabella Sara Tryggvadóttir tók þá hornspyrnu og sendi háan bolta inn á vítateiginn þar sem Málfríður reis hæst og skallaði knöttinn í netið. Aðeins fjórum mínútum síðar skoraði Emma Hawkins fjórða mark Vals. Hár bolti barst á Arnfríði sem renndi honum til hliðar á Emmu. Hún gerði mjög vel í að losa sig frá varnarmönnum heimaliðsins áður en hún renndi boltanum í netið. Tvö mörk á fyrstu sex mínútum síðari hálfleiks gerðu í raun út um leikinn. Valskonur gátu eftir það stýrt gangi mála og Grindavík/Njarðvík virtust ekki ganga til leiks af sama krafti eftir fjórða markið og mögulega var hugurinn að einhverju leyti farinn að leita í átt að úrslitaleik Mjólkurbikarsins gegn Þrótti um næstu helgi. Fleiri urðu mörkin ekki og sannfærandi 4-1 sigur Vals varð niðurstaðan. Stigin þrjú eru gríðarlega mikilvæg fyrir Valskonur áður en liðið heldur inn í neðri hluta deildarinnar. Grindavík/Njarðvík getur hins vegar huggað sig við að sætið í efri hlutanum er tryggt á fyrsta tímabili liðsins í deild þeirra bestu. Næsta verkefni liðsins er síðan úrslitaleikur Mjólkurbikarsins gegn Þrótti. Atvik leiksins Viðbrögð Vals eftir að hafa lent undir stóðu upp úr. Gestirnir létu mark heimakvenna ekki slá sig út af laginu heldur svöruðu með fjórum mörkum. Stjörnur og skúrkar Emma Hawkins skoraði tvö góð mörk í dag. Hún var stöðug ógn í sóknarleik Vals, átti stóran þátt í öðru marki liðsins og skoraði það fjórða með góðum tilþrifum. Málfríður Anna Eiríksdóttir fyrirliði Vals stýrði liðinu vel og kórónaði góða frammistöðu með marki strax í upphafi síðari hálfleiks. Varnarleikur Grindavíkur/Njarðvíkur var hins vegar ekki nógu góður. Fyrir leik voru þær nánast staðfestar í efri hluta deildarinnar og úrslitaleikur framundan, svo hausinn var líklega farinn að sveima í átt að næstu helgi. Dómarar leiksins Bríet Bragadóttir og aðstoðarmenn hennar höfðu ágæt tök á leiknum. Nokkur gul spjöld fóru á loft í hörðum og baráttumiklum leik en engin stór vafaatriði höfðu afgerandi áhrif á úrslitin. Stemning og umgjörð Mikilvægi leiksins fyrir Valskonur setti svip sinn á viðureignina og gestirnir fögnuðu mörkum sínum vel. Grindavík/Njarðvík hafði hins vegar þegar fengið góð tíðindi annars staðar frá og gat fagnað sæti í efri hluta deildarinnar þrátt fyrir erfiðan dag inni á vellinum. Viðtöl Matthías: „Þetta verður pottþétt bara barátta alveg fram að síðasta leik“ Matthías gat fagnað langþráðum sigri.Vísir/Diego „Mér finnst einhvern veginn öll liðin vera að vinna og þetta verður pottþétt bara barátta alveg fram að síðasta leik. Þetta er bara hörkudeild,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, eftir afar mikilvægan 41 útisigur gegn Grindavík/Njarðvík í Bestu deild kvenna í dag. Valskonur lentu undir á níundu mínútu en létu mótlætið ekki slá sig út af laginu. Matthías var ánægður með karakterinn sem liðið sýndi eftir markið. „Mér fannst frábær karakter í leiknum.“ Matthías sagði Grindavík/Njarðvík hafa átt góðan fimm til sex mínútna kafla eftir að heimakonur komust yfir en eftir það hafi leikurinn verið eign Vals. Valur leiddi 2-1 í hálfleik og skoraði síðan tvö mörk á fyrstu sex mínútum síðari hálfleiks. Matthías var mjög ánægður með fyrri hálfleik liðsins og skilaboðin í leikhléi voru einföld. „Bara halda áfram. Ég var mjög sáttur með fyrri hálfleikinn og það hefði verið mikil vonbrigði að hlaða í slæman seinni hálfleik eftir þennan fyrri hálfleik. Það var bara ekki í boði. Við þurfum bara að eiga góðar 90 mínútur og mér fannst við gera það.“ Sigurinn gefur Valskonum aukið sjálfstraust áður en baráttan í neðri hluta deildarinnar hefst. Matthías segir liðið þurfa að einbeita sér að eigin frammistöðu og mæta tilbúið í hvert einasta verkefni. „Bara sjálfstraust, halda áfram. Þetta snýst bara um okkur, það er bara þannig. Þú þarft að vera á tánum í hverju einasta verkefni, annars fer verkefnið illa. Þessi deild er búin að sanna það að það gengur ekki að vera ekki klár í leikinn,“ sagði Matthías að lokum. Gylfi: „Þá gæti mér ekki verið meira sama um hvernig þessi leikur í dag fór“ Gylfi Tryggvason þarf nú að undirbúa sínar konur fyrir bikarúrslitaleik.Guðmundur/Vísir „Bara geggjað, takk kærlega fyrir það. Fyndið að fá hamingjuóskir eftir 4-1 tapleik en ef ég á að vera hreinskilinn þá gæti mér ekki verið meira sama um hvernig þessi leikur í dag fór. Við verðum í þessari deild aftur á næsta ári, það er bara staðfest. Ég er mjög ánægður, stoltur og bara þakklátur að vera partur af þessu liði, eins og ég hef margoft sagt, og þessar tilfinningar eru bara jafn sterkar eins og alltaf,“ sagði Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur, eftir að liðið tryggði sér sæti í efri hluta Bestu deildar kvenna þrátt fyrir 1-4 tap gegn Val í dag. Heimakonur byrjuðu leikinn vel og komust yfir á níundu mínútu en misstu síðan tökin. Gylfi hafði þó takmarkaðan áhuga á að kryfja frammistöðuna enda úrslitaleikur Mjólkurbikarsins gegn Þrótti fram undan um næstu helgi. „Ég veit ekkert hvað það var, sko. Þú getur gleymt því að ég geti svarað þessu. Ég ætla ekki einu sinni að horfa á þennan leik aftur. Núna erum við bara að fara að undirbúa skemmtilegustu vikuna sem við munum upplifa á þessu tímabili, sem er að undirbúa bikarúrslitaleik sem verður vonandi bara frábær skemmtun. Það verður bara gaman að fá að taka þátt í því.“ „Þannig að ég man ekki eftir þessum mörkum. Jújú, mig minnir að við byrjuðum þetta vel og enduðum þetta illa. Það var bara flott. Þú mátt bara greina þetta sjálfur.“ Gylfi gerði þrefalda skiptingu í hálfleik og viðurkenndi að úrslitaleikurinn um næstu helgi hefði verið hafður í huga við breytingarnar. „Helgina. Drullusama um þennan leik. Nei, ég segi svona. Við vorum bara að hugsa um að stýra mínútunum á öllum. Það eru ákveðnir leikmenn sem hafa fengið mjög litla hvíld og á einhverjum tímapunkti verðum við að gefa þeim hvíld. Við ákváðum bara að, augljóslega með leikinn í huga, og já, það er bara flott,“ sagði Gylfi að lokum. Besta deild kvenna Íslenski boltinn Valur UMF Grindavík UMF Njarðvík