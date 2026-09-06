Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Hjörvar Ólafsson skrifar 6. september 2026 13:15 Viktor Jónsson var í banastuði í leiknum í dag. Vísir/Anton Brink Akranes verður í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp en það var ljóst eftir 3-1 sigur liðsins gegn KR í leik liðanna í 22. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Elkem-vellinum á Akranesi í dag. Skagamenn voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleiknum og það var þar af leiðandi sanngjarnt þegar Viktor Jónsson kom heimamönnum yfir um miðbik fyrri hálfleiks. Viktor slapp í gegn eftir að skot Gísla Eyjólfssonar fór í varnarmann og framherjinn kláraði færið af stakri prýði. Þetta er níunda markið sem Viktor skorar í deildinni í sumar. Viktor skallaði svo boltann í netið undir lok fyrri hálfleiks en hann var flaggaður rangstæður og markið stóð því ekki. Þess utan átti Markús Páll Ellertsson skot sem small í stönginni og Viktor fékk annað gott færi þar sem honum brást bogalistin. KR-ingar voru heppnir að sleppa 1-0 undir inn í búningsklefa í hálfleik. KR skipti um markvörð í hálfleik en Halldór Snær Georgsson fór meiddur af velli og Arnar Freyr Ólafsson kom inná í sínum fyrsta leik síðan hann varð fyrir meiðslum um miðan aprílmánuð. Skagaliðið komst í 2-0 í upphafi seinni hálfleiks. Gísli Laxdal Unnarsson sendi þá hárnákvæma sendingu fyrir á Viktor sem setti boltann í autt markið. Þar með eru deildarmörkin orðin tíu hjá Viktori. Ástbjörn Þórðarson kom KR-ingum svo inn í leikinn þegar rúmur klukkutími var liðinn af leiknum. Aron Sigurðarson átti þá fína hornspyrnu. Ástbjörn var grimmastur allra í vítateig Skagamanna og skoraði sjötta markið sitt í deildinni í sumar. Luke Rae var svo nálægt því að jafna metin þegar um það bil 20 mínútur voru eftir af leiknum. Luke átti þá hnitmiðað og gott skot sem Árni Marínó Einarsson varði frábærlega. Það var hins vegar Viktor sem fullkomnaði þrennu sína og innsiglaður sigur Skagamanna með marki sínum tæpum tíu mínútum fyrir leikslok. Mörkin þá orðin 11 hjá Viktor í deildinni á þessu tímabili. Þessi sigur þýðir að ÍA er í fimmta sæti með 30 stig eftir 22 umferðir og verður af þeim sökum í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp í efri og neðri hluta. KR er hins vegar í þriðja sæti með 44 stig en Vesturbæingar eru einu stigi á eftir Fram sem gerði 2-2 jafntefli við Víking sem trónir á toppnum með 53 stig. Lárus Orri Sigurðarson var sáttur við lærisveina sína í leiknum í dag. Vísir / Anton Brink Lárus Orri Sigurðarson: Vorum on it frá upphafi til enda „Við vorum aggresívir í okkar varnarleik og það þarf svo sannarlega til þess að vinna gott lið eins og KR hefur á að skipa. Við sköpuðum fullt af færum fyrir utan mörkin þrjú sem skoruðum,“ sagði Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, að leik loknum. „Við vorum on it frá upphafi til enda leiksins og varnarleikurinn var frábær frá fremsta manni til þess aftasta. Við vorum staðráðnir að spila betur en í síðasta leik og klára það að tryggja okkur í efri hlutanum,“ sagði Lárus Orri enn fremur. „Viktor sem dæmi gerir mun meira en að skora mörkin þrjú. Hann leiðir pressuna okkar og heldur vel í boltann þegar við erum að byggja upp spil. Við náðum að koma honum í góðar stöður og hann kláraði færin sín vel,“ sagði hann. „Nú erum við búnir að sjá til þess að vera í topp sex og það er mikill léttur. Félagið og liðið er á réttri leið og þetta er ein staðfesting þess. Við höfum verið að spila vel síðustu vikurnar og höfum unnið fyrir þessu,“ sagði Lárus um stöðu mála. Óskar Hrafn Þorvaldsson: Slakasta spilamennska okkar í sumar „Það vantaði mikið upp á orkustigið hjá KR-liðinu í þessum leik og við komumst eiginlega aldrei í takt við hann. Þetta er líklega slakasta spilamennska okkar í sumar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, að leik loknum. „Við vorum undir í návígjum og þeir voru grimmari í alla bolta. Það kann aldrei góðri lukku að stýra þegar þú spilar við Skagamenn. Það kom smá líf í okkur í kringum markið sem við skorum en það var of lítið og það hefði ekki verið sanngjarnt ef við hefðum jafnað og stolið stigi,“ sagði Óskar Hrafn þar að auki. „Þessi leikur er áminnig um það að við þurfum að hafa fulla orku í liðinu og meiri ákefð ef vel á að fara. Ég þarf líka sjálfur að líta í eigin barm og skoða hvort ég hafi lagt þennan leik nógu vel upp. En svo þýðir ekkert að dvelja of lengi við þennan leik og fara bara að einbeita sér að því að kvitta fyrir hann þegar við mætum þeim næst,“ sagði hann. „Það er gaman að fá Arnar Frey aftur inn á völlinn þrátt fyrir að það sé auðvitað slæmt að missa Halldór Snæ af velli vegna meiðsla. Innkoma Sigurðar Breka, Matthíasar Björgvins og Fannars var svo líklega fyrir utan endurkomuna hjá Arnari Frey ljósasti punkturinn eftir þennan leik,“ sagði Óskar Hrafn. Óskar Hrafn að öskra skipanir til sinna manna.Vísir / Anton Brink Atvik leiksins Það var gaman að sjá Viktor í miklum ham í þessum leik en varnarmenn KR áttu við ramman reip að draga í baráttu sinni við hann. Viktor kláraði færin sín mjög vel og var óheppinn að skora ekki fleiri mörk en hann gerði. Stjörnur og skúrkar Árni Marínó varði nokkrum sinnum vel og Baldvin Þór Berndsen var eins og klettur í vörn Skagaliðsins. Eiður Gauti Sæbjörnsson komst hvorki lönd né strönd að þessu sinni og það er ekki heiglum hent að halda Eiði Gauta í skefjum. Böðvar Böðvarsson átti góðan leik í vinstri bakvarðarstöðunni. Gísli Eyjólfsson var mikið í boltanum og lagði upp eitt mark. Nafni hans Gísli Laxdal átti nokkrar fyrirgjafir og ein þeirra varð að stoðsendingu. Viktor átti svo frábæran leik en fyrir utan mörkin þrjú var hann sífellt að koma sér í sjálfum sér og samherjum sínum í færi. KR-liðið náði sér ekki á strik í þessum leik og flestallir leikmenn liðsins ólíkir sjáfum sér að þessu sinni. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Jóhann Ingi Jónsson, Ragnar Þór Bender, Kristofer Bergmann og Arnar Þór Stefánsson létu leikinn flæða vel og voru lítt áberandi. Það er dómgæsla að mínu skapi og þeir fá sjö í einkunn. Stemming og umgjörð Brakandi blíða á Skaganum á meðan á leiknum stóð og fjölmennt í brekkunni. Þeir sem lögðu leið sína á völlinn fengu skemmtilegan fótbolta og gott tanveður. 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