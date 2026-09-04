Enski boltinn

Fékk bombu í and­litið en meiddist á hné

Valur Páll Eiríksson skrifar
Wieffer í baráttunni við Cole Palmer síðustu helgi. Skömmu síðar fékk hann neglu frá Morgan Rogers í andlitið.
Wieffer í baráttunni við Cole Palmer síðustu helgi. Skömmu síðar fékk hann neglu frá Morgan Rogers í andlitið. Mike Hewitt/Getty Images

Mats Wieffer, leikmaður Brighton í ensku úrvalsdeildinni, varð fyrir furðulegum meiðslum gegn Chelsea síðustu helgi. Hann verður frá næstu vikur eftir að hafa fengið bolta í andlit.

Wieffer fékk bolta af fullu afli í andlitið af stuttu færi í leiknum við Chelsea. Hann var haltur eftir atvikið og var tekinn af velli um átta mínútum síðar.

Meiðsli hans voru þó ekki í höfði heldur í hné.

Klippa: Wieffer vankast og meiðist á hné

„Hann var mjög óheppinn,“ segir Fabian Hurzeler, þjálfari Brighton, á blaðamannafundi í dag.

„Ég get útskýrt þetta nokkuð auðveldlega, því mér líkar vel við hnefaleika og stundum í hnefaleikum, þegar einhver fær högg, rothögg, sérðu hversu veikir fæturnir verða og þeir lenda í mjög undarlegum stöðum,“

„Það gæti hafa gerst að hnéð á þér meiðist eða ökklinn snúist. Það var svipað með Mats þar sem hann fékk högg í andlitið. Hann hafði stjórn á líkama sínum, en svo lentu fæturnir í undarlegri stöðu og þess vegna urðu þessi meiðsli.“

Myndskeið af atvikinu og draghaltan Wieffer má sjá í spilaranum.

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