Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Valur Páll Eiríksson skrifar 4. september 2026 15:01 Wieffer í baráttunni við Cole Palmer síðustu helgi. Skömmu síðar fékk hann neglu frá Morgan Rogers í andlitið. Mike Hewitt/Getty Images Mats Wieffer, leikmaður Brighton í ensku úrvalsdeildinni, varð fyrir furðulegum meiðslum gegn Chelsea síðustu helgi. Hann verður frá næstu vikur eftir að hafa fengið bolta í andlit. Wieffer fékk bolta af fullu afli í andlitið af stuttu færi í leiknum við Chelsea. Hann var haltur eftir atvikið og var tekinn af velli um átta mínútum síðar. Meiðsli hans voru þó ekki í höfði heldur í hné. Klippa: Wieffer vankast og meiðist á hné „Hann var mjög óheppinn,“ segir Fabian Hurzeler, þjálfari Brighton, á blaðamannafundi í dag. „Ég get útskýrt þetta nokkuð auðveldlega, því mér líkar vel við hnefaleika og stundum í hnefaleikum, þegar einhver fær högg, rothögg, sérðu hversu veikir fæturnir verða og þeir lenda í mjög undarlegum stöðum,“ „Það gæti hafa gerst að hnéð á þér meiðist eða ökklinn snúist. Það var svipað með Mats þar sem hann fékk högg í andlitið. Hann hafði stjórn á líkama sínum, en svo lentu fæturnir í undarlegri stöðu og þess vegna urðu þessi meiðsli.“ Myndskeið af atvikinu og draghaltan Wieffer má sjá í spilaranum. Brighton & Hove Albion Enski boltinn Mest lesið Áhrifavaldar sýna vanvirðingu á risamóti í tennis Sport „Gangandi martröð“ Enski boltinn Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Enski boltinn Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Laus úr banni aðeins mánuði eftir að hafa tekið kókaín Sport Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Enski boltinn Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Enski boltinn „Var ekki langt frá því að tárast“ Handbolti Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán Fótbolti Dagskráin í dag: Liverpool ætlar að landa fyrsta sigrinum Sport Fleiri fréttir Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Sjá meira