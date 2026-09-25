Næsti leikur íslenska liðsins er gegn Sviss á þriðjudaginn klukkan 15:00 en Sviss og Frakkar berjast á toppi riðilsins á meðan Ísland á veika von um að komast í lokakeppnina.
Leikurinn fór afar hægt af stað í dag en bæði lið nýtt fyrstu 20 mínúturnar eða svo til að þukla vel á hvort öðru og fá tilfinningu fyrir vellinum. Frakkar réðu ferðinni að mestu en án þess þó að reykspóla yfir okkar menn.
Fyrsta mark leiksins kom á 34 mínútu leiksins og það gerði fyrirliði Frakka og þeirra helsta stórstjarna, Mathys Tel eftir óheppni í íslensku vörninni. Franska liðið spilaði sig frá öftustu línu alla leið að vítateig Íslands þar sem Lesley Ugochukwu reyndi að þræða Senny Mayulu í gegn. Egger Aron Guðmundsson kom á fleygi ferð og náði ekki stöðva sendinguna og Mayulu var því kominn einn í gegn. Skot hans var aftur á móti varið af Davíð Helga Aronssyni á línunni áður en Tel potaði boltanum í netið.
Örfáum mínútum eftir mark Frakka fengu strákarnir okkar tækifæri til að jafna leikinn. Amin Cosic átti þá frábært skot fyrir utan sem Ewen Jaouen varð vel. Daníel Tristan Guðjohnsen var vel vakandi og náði fyrstur að komast á boltann en tókst ekki að stýra honum í átt að marki.
Eitthvað hefur Ólafur Kristjánsson sagt við drengina í hálfleik því þeir léku við hvurn sinn fingur í seinni hálfleik. Íslenska liðið jafnaði leikinn á 52. mínútu tókst liðinu að jafna og það gerði Daníel Tristan þegar hann skoraði stórglæsilegt mark beint úr aukaspyrnu.
Áfram sótti íslenska liðið eftir að hafa jafnað en bæði Viktor Bjarki Daðason og Stígur Diljan Þórðarson fengu úrvalsfæri til að klára leikinn en inn vildi boltinn ekki og 1-1 jafntefli því niðurstaðan hér í Laugardalnum.
Það verður að fara á markið hjá Daníel Tristan. Stórglæsileg spyrna sem var algjörlega óverjandi fyrir Ewen Jaouen í marki Frakka.
Daníel Tristan var okkar besti maður í dag. Tekur rosalega mikið til sín sóknarlega og skilar sér alltaf til baka. Virkilega góð frammistaða hjá honum í dag. Fyrirliðinn, Eggert Aron átti sömuleiðis mjög góðan dag á miðjunni. Þá verður að hrósa allri vörninni líka í dag.
Luca Zufferli frá Ítalíu hélt um flautuna í dag en honum og hans teymi komust án nokkurra vandræða frá þessum leik. Fínasta frammistaða.
Það var frítt á völlinn í dag og mætingin fín. Strákarnir okkar var dyggilega studdir allar 90 mínúturnar í dag af 912 einstaklingum sem fengu allt fyrir peninginn og gott betur en það.