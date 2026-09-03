Enski boltinn

Skaðar orð­spor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín

Sindri Sverrisson skrifar
Mike Dean er greinilega spéfugl en spurningin er hvernig það samræmist dómarastörfum.
Mike Dean er greinilega spéfugl en spurningin er hvernig það samræmist dómarastörfum. Getty/Robin Jones

Enski fótboltadómarinn Mike Dean fór sínar eigin leiðir þegar hann dæmdi í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og lék sér til að mynda að því að prófa hve lengi hann gæti haldið sig í miðjuhringnum á meðan að leikur væri í fullum gangi.

Dean sagði frá þessu í hlaðvarpsþætti Jamie Vardy og einnig að hann hefði leikið sér að því að sleppa því að flauta í dómaraflautuna eins lengi og mögulegt væri.

„Við sögðum „Jæja, nú byrjum við. Sjáum hve lengi við náum án þess að flauta.“

Ég gerði þetta nokkrum sinnum í ensku úrvalsdeildinni, auðvitað áður en VAR kom – náði 20, 25 mínútum án þess að flauta í flautuna.

Ég gerði líka fleira. Ég átti það til að standa í miðjuhringnum og sjá hve lengi ég gæti staðið þar.

Þetta var bara ég að grínast. Ég náði einu sinni 15 mínútum,“ sagði Dean.

Óhætt er að segja að þessi ummæli Dean falli illa í kramið hjá mörgum, ekki síst fyrrverandi kollegum hans úr dómarastéttinni.

Mark Halsey, sem dæmdi á árunum 1999 til 2013 í ensku úrvalsdeildinni, segir við BBC að ummæli Dean skaði orðspor allra dómara. Dean fékk að dæma fjölda stórleikja á sínum ferli og nú sé hægt að efast um heilindi hans í öllum leikjum.

„Þetta hefur valdið svo miklum deilum og á öllum mínum árum sem atvinnudómari hef ég aldrei heyrt um þessa leiki, aldrei,“ sagði Halsey.

„Ef Mike hefur tekið þátt í þessum leikjum, þá hefur hann gert það að eigin frumkvæði. Og ef hann hefur gert það, þá held ég að við þurfum að vita í hvaða leikjum hann gerði það og í hversu mörgum leikjum. Þetta dregur heiðarleika allra dómara í efa núna.“

Dean var dómari í 28 ár en hætti að starfa sem aðaldómari árið 2022 og ári hætti hann alveg dómgæslu, eftir að hafa starfað eina leiktíð sem myndbandsdómari. Sem slíkur kom hann sér í fréttirnar í ágúst 2022 fyrir að senda ekki dómarann að skoða hártog Cristian Romero á skjá, í leik Tottenham og Chelsea. Seinna sagðist hann hafa sleppt því af vinskap við dómarann, Anthony Taylor.

Enski boltinn

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