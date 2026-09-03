Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Sindri Sverrisson skrifar 3. september 2026 22:15 Mike Dean er greinilega spéfugl en spurningin er hvernig það samræmist dómarastörfum. Getty/Robin Jones Enski fótboltadómarinn Mike Dean fór sínar eigin leiðir þegar hann dæmdi í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og lék sér til að mynda að því að prófa hve lengi hann gæti haldið sig í miðjuhringnum á meðan að leikur væri í fullum gangi. Dean sagði frá þessu í hlaðvarpsþætti Jamie Vardy og einnig að hann hefði leikið sér að því að sleppa því að flauta í dómaraflautuna eins lengi og mögulegt væri. „Við sögðum „Jæja, nú byrjum við. Sjáum hve lengi við náum án þess að flauta.“ Ég gerði þetta nokkrum sinnum í ensku úrvalsdeildinni, auðvitað áður en VAR kom – náði 20, 25 mínútum án þess að flauta í flautuna. Ég gerði líka fleira. Ég átti það til að standa í miðjuhringnum og sjá hve lengi ég gæti staðið þar. Þetta var bara ég að grínast. Ég náði einu sinni 15 mínútum,“ sagði Dean. 🚨Mike Dean admits he used to play secret mini-games on the pitch while officiating top-flight matches.Mike Dean🗣️“We used to say, ‘Right, we'll kick off now, right? See how long we can go without blowing a whistle.’ Done that a few times in the Premier, before VAR obviously.…— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 3, 2026 Óhætt er að segja að þessi ummæli Dean falli illa í kramið hjá mörgum, ekki síst fyrrverandi kollegum hans úr dómarastéttinni. Mark Halsey, sem dæmdi á árunum 1999 til 2013 í ensku úrvalsdeildinni, segir við BBC að ummæli Dean skaði orðspor allra dómara. Dean fékk að dæma fjölda stórleikja á sínum ferli og nú sé hægt að efast um heilindi hans í öllum leikjum. „Þetta hefur valdið svo miklum deilum og á öllum mínum árum sem atvinnudómari hef ég aldrei heyrt um þessa leiki, aldrei,“ sagði Halsey. „Ef Mike hefur tekið þátt í þessum leikjum, þá hefur hann gert það að eigin frumkvæði. Og ef hann hefur gert það, þá held ég að við þurfum að vita í hvaða leikjum hann gerði það og í hversu mörgum leikjum. Þetta dregur heiðarleika allra dómara í efa núna.“ 🗣️ "All my years as a professional referee, I have to say I've never heard of these games."Retired referee Mark Halsey says he is astounded that Mike Dean used to set himself mini-challenges during matches 😬 pic.twitter.com/I3whgpaNsE— Match of the Day (@BBCMOTD) September 3, 2026 Dean var dómari í 28 ár en hætti að starfa sem aðaldómari árið 2022 og ári hætti hann alveg dómgæslu, eftir að hafa starfað eina leiktíð sem myndbandsdómari. Sem slíkur kom hann sér í fréttirnar í ágúst 2022 fyrir að senda ekki dómarann að skoða hártog Cristian Romero á skjá, í leik Tottenham og Chelsea. Seinna sagðist hann hafa sleppt því af vinskap við dómarann, Anthony Taylor. Enski boltinn Tengdar fréttir Mike Dean hættir alfarið eftir 28 ára feril Enski knattspyrnudómarinn Mike Dean hefur ákveðið að hætta alfarið í dómgæslu eftir 28 ára langan feril. 15. júlí 2023 20:45 Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Bestu kaupin í sögu enska boltans Enski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Tielemans tók vítið með Bruno Enski boltinn Hver var í flottustu treyjunni? Íslenski boltinn Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán Fótbolti Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Fleiri fréttir Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Sjá meira