Fótbolti

Elías lengi frá eftir að­gerð á nýra

Valur Páll Eiríksson skrifar
Elías Rafn Ólafsson missir af komandi landsleikjum.
Elías Rafn Ólafsson missir af komandi landsleikjum. Getty/Indrawan Kumala

Elías Rafn Ólafsson, markvörður Midtjylland og íslenska landsliðsins, fékk högg á nýrað í leik við OB í dönsku úrvalsdeildina um helgina. Hann þurfti að fara undir hnífinn og verður lengi frá.

Elías Rafn kláraði leikinn gegn OB á laugardaginn var og sýndi góða frammistöðu þrátt fyrir meiðslin. Midtjylland lék manni færri allan síðari hálfleikinn og þó að Elías hafi fengið á sig jöfnunarmark í 1-1 jafntefli kom hann í veg fyrir tap Midtjylland með nokkrum góðum vörslum.

Hann var verkjaður eftir leik og í kjölfar rannsókna kom í ljós að hann þurfti að undirgangast aðgerð á nýra eftir samstuð í leiknum. Midtjylland greinir frá þessu á heimasíðu félagsins.

Þar segir að Elías verði frá í einhverja mánuði meðan hann jafnar sig eftir aðgerðina en nánari tímarammi er ekki útlistaður í tilkynningu Midtjylland.

Elías hefur verið aðalmarkvörður Midtjylland og íslenska landsliðsins síðustu misseri en mun þurfa að horfa á liðsfélaga sína frá hliðarlínunni næstu mánuði.

Búist er við því að Hákon Rafn Valdimarsson muni standa milli stanganna í komandi landsleikjum en Rúnar Alex Rúnarsson og Anton Ari Einarsson eru einnig í landsliðshópi Íslands fyrir komandi fjóra leiki í Þjóðadeildinni.

Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Danski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið