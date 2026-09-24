Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Valur Páll Eiríksson skrifar 24. september 2026 11:17 Elías Rafn Ólafsson missir af komandi landsleikjum. Getty/Indrawan Kumala Elías Rafn Ólafsson, markvörður Midtjylland og íslenska landsliðsins, fékk högg á nýrað í leik við OB í dönsku úrvalsdeildina um helgina. Hann þurfti að fara undir hnífinn og verður lengi frá. Elías Rafn kláraði leikinn gegn OB á laugardaginn var og sýndi góða frammistöðu þrátt fyrir meiðslin. Midtjylland lék manni færri allan síðari hálfleikinn og þó að Elías hafi fengið á sig jöfnunarmark í 1-1 jafntefli kom hann í veg fyrir tap Midtjylland með nokkrum góðum vörslum. Hann var verkjaður eftir leik og í kjölfar rannsókna kom í ljós að hann þurfti að undirgangast aðgerð á nýra eftir samstuð í leiknum. Midtjylland greinir frá þessu á heimasíðu félagsins. Þar segir að Elías verði frá í einhverja mánuði meðan hann jafnar sig eftir aðgerðina en nánari tímarammi er ekki útlistaður í tilkynningu Midtjylland. Elías hefur verið aðalmarkvörður Midtjylland og íslenska landsliðsins síðustu misseri en mun þurfa að horfa á liðsfélaga sína frá hliðarlínunni næstu mánuði. Búist er við því að Hákon Rafn Valdimarsson muni standa milli stanganna í komandi landsleikjum en Rúnar Alex Rúnarsson og Anton Ari Einarsson eru einnig í landsliðshópi Íslands fyrir komandi fjóra leiki í Þjóðadeildinni. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Danski boltinn Mest lesið Selfyssingar syrgja Sport Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Yoro ekki til Íslands Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Fótbolti Fleiri fréttir Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Sjá meira