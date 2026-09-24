Fótbolti

Yoro ekki til Ís­lands

Valur Páll Eiríksson skrifar
Yoro spilar ekki á heimavelli Þróttar á morgun.
Yoro spilar ekki á heimavelli Þróttar á morgun. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Leny Yoro kemur ekki til Íslands að spila með U21 árs landsliði Frakka á morgun líkt og til stóð. Hann hefur tekið sæti í A-landsliðshópnum.

Yoro var í hópi U21 árs landsliðs Frakka sem mætir Íslandi á Pepsí-vellinum, heimavelli Þróttar, klukkan 15:00 á morgun.

Ibrahima Konaté, miðvörður Real Madrid, dró sig hins vegar úr A-landsliðshópi Frakklands í dag sökum hnémeiðsla og Yoro tekur sæti hans.

Yoro verður því ekki í vörn franska liðsins sem mætir Íslandi á morgun. Hann er á meðal reynslumeiri manna í U21 hópnum sem er að mestu skipaður ungum leikmönnum sem eiga ekki marga U21 leiki að baki.

Leikjahæstir í hópi Frakka sem kemur hingað til lands eru Lesley Ugochukwu, leikmaður Galatasaray, og Ayyoub Bouaddi, sem Manchester City keypti dýrum dómum frá Lille í sumar.

Frakkland vann 2-1 sigur á Íslandi þegar liðin áttust við í mars síðastliðnum.

Sérlega mikilvægir leikir eru framundan hjá íslenska liðinu við Frakkland á morgun og Sviss á þriðjudag. Ísland berst fyrir 2. sæti riðilsins, umspilssæti fyrir EM U21 á næsta ári.

Frakkland er efst í riðlinum með 16 stig, Sviss í öðru sæti með 14 stig og Ísland með 11 stig í þriðja sæti.

Frakkland og Sviss mætast innbyrðis í lokaumferðinni 6. október en þá eiga strákarnir okkar leik við Færeyjar ytra.

Leikur Íslands og Frakklands er klukkan 15:00 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.

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