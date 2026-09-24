Yoro ekki til Íslands Valur Páll Eiríksson skrifar 24. september 2026 10:45 Yoro spilar ekki á heimavelli Þróttar á morgun. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images Leny Yoro kemur ekki til Íslands að spila með U21 árs landsliði Frakka á morgun líkt og til stóð. Hann hefur tekið sæti í A-landsliðshópnum. Yoro var í hópi U21 árs landsliðs Frakka sem mætir Íslandi á Pepsí-vellinum, heimavelli Þróttar, klukkan 15:00 á morgun. Ibrahima Konaté, miðvörður Real Madrid, dró sig hins vegar úr A-landsliðshópi Frakklands í dag sökum hnémeiðsla og Yoro tekur sæti hans. Yoro verður því ekki í vörn franska liðsins sem mætir Íslandi á morgun. Hann er á meðal reynslumeiri manna í U21 hópnum sem er að mestu skipaður ungum leikmönnum sem eiga ekki marga U21 leiki að baki. Leikjahæstir í hópi Frakka sem kemur hingað til lands eru Lesley Ugochukwu, leikmaður Galatasaray, og Ayyoub Bouaddi, sem Manchester City keypti dýrum dómum frá Lille í sumar. Frakkland vann 2-1 sigur á Íslandi þegar liðin áttust við í mars síðastliðnum. Sérlega mikilvægir leikir eru framundan hjá íslenska liðinu við Frakkland á morgun og Sviss á þriðjudag. Ísland berst fyrir 2. sæti riðilsins, umspilssæti fyrir EM U21 á næsta ári. Frakkland er efst í riðlinum með 16 stig, Sviss í öðru sæti með 14 stig og Ísland með 11 stig í þriðja sæti. Frakkland og Sviss mætast innbyrðis í lokaumferðinni 6. október en þá eiga strákarnir okkar leik við Færeyjar ytra. Leikur Íslands og Frakklands er klukkan 15:00 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Manchester United Enski boltinn Mest lesið Selfyssingar syrgja Sport Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Fótbolti Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar Fótbolti Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur Enski boltinn Þjóðadeildin fer af stað í beinni Sport Fleiri fréttir Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Sjá meira