Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Valur Páll Eiríksson skrifar 24. september 2026 11:33 Hákon Rafn er klár í slaginn í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar. Vísir/Sigurjón Hákon Rafn Valdimarsson er laus við meiðsli og klár í slaginn fyrir komandi landsleiki Íslands í Þjóðadeildinni. Leiða má að því líkur að hann standi milli stanganna í leikjunum fjórum í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar. Elías Rafn meiddist rétt fyrir gluggann og missir af öllum fjórum leikjunum. Hákon Rafn var aðalmarkvörður liðsins áður en Elías Rafn tók af honum stöðuna í síðustu undankeppni. Klippa: Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Hákon Rafn hefur ekki enn spilað leik í haust en hann missti af deildabikarleik Brentford fyrir tveimur vikum vegna bakmeiðsla. Þau meiðsli eru að baki og hann klár í slaginn. „Eins og alltaf þegar maður spilar þá er það gott tækifæri og það þarf að standa sig,“ segir Hákon sem segir um meiðslin: „Skrokkurinn er góður, það er fínt eftir á að hafa hvílt og komið bakinu í lag. Það er bara frábært að það sé komið.“ Þannig að þú ert alveg klár í fjóra leiki og þetta fer ekkert að taka sig upp aftur? „Vonandi ekki. Ég ætla ekki að jinxa neitt. Vonandi verður þetta allt í góðu,“ segir Hákon Rafn. Gæti þurft að endurskoða herbergisfélagann Komandi verkefni er sérstaklega langt eftir breytingar FIFA á landsleikjagluggum þar sem tveir gluggar voru sameinaðir í einn. Hákon er með Loga Tómassyni í herbergi og segir léttúðlega að mögulega þurfi að gera breytingar á miðri leið. „Ég er með Loga, við þurfum kannski að splitta okkur upp eitthvað,“ segir Hákon léttur. Rúnar Alex Rúnarsson ræðir við Cristiano Ronaldo. Hann er kominn aftur í hópinn eftir þónokkra fjarveru.Vísir/Vilhelm Rúnar Alex Rúnarsson snýr þá aftur í landsliðshópinn eftir nokkurra ára fjarveru. Hákon fagnar því. „Rúnar Alex var hérna þegar ég kom fyrst inn í landsliðið og tók mjög vel á móti mér. Hann er frábær gæji og það er frábært að hann sé okkur hérna aftur,“ segir Hákon. Þarf þá ef til vill að fá hann með þér í herbergi frekar en Loga? „Sjáum til, við gætum þurft að skipta þessu,“ segir Hákon og hlær. Viðtalið má sjá í spilaranum. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Kristall Máni Ingason er himinlifandi að vera með íslenska landsliðinu fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni. Hann er orðinn fastamaður í hópnum og nýtur þess vel. 24. september 2026 10:33 Dauði varnarmannsins „Þarf ekki að hafa varnarskóla frekar en tækniskóla?“ spyr Guðlaugur Victor Pálsson og hlær. 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