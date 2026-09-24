Fótbolti

Gæti þurft að skipta um her­bergis­fé­laga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hákon Rafn er klár í slaginn í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar.
Hákon Rafn er klár í slaginn í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar. Vísir/Sigurjón

Hákon Rafn Valdimarsson er laus við meiðsli og klár í slaginn fyrir komandi landsleiki Íslands í Þjóðadeildinni. Leiða má að því líkur að hann standi milli stanganna í leikjunum fjórum í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar.

Elías Rafn meiddist rétt fyrir gluggann og missir af öllum fjórum leikjunum. Hákon Rafn var aðalmarkvörður liðsins áður en Elías Rafn tók af honum stöðuna í síðustu undankeppni.

Klippa: Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga

Hákon Rafn hefur ekki enn spilað leik í haust en hann missti af deildabikarleik Brentford fyrir tveimur vikum vegna bakmeiðsla.

Þau meiðsli eru að baki og hann klár í slaginn.

„Eins og alltaf þegar maður spilar þá er það gott tækifæri og það þarf að standa sig,“ segir Hákon sem segir um meiðslin:

„Skrokkurinn er góður, það er fínt eftir á að hafa hvílt og komið bakinu í lag. Það er bara frábært að það sé komið.“

Þannig að þú ert alveg klár í fjóra leiki og þetta fer ekkert að taka sig upp aftur?

„Vonandi ekki. Ég ætla ekki að jinxa neitt. Vonandi verður þetta allt í góðu,“ segir Hákon Rafn.

Gæti þurft að endurskoða herbergisfélagann

Komandi verkefni er sérstaklega langt eftir breytingar FIFA á landsleikjagluggum þar sem tveir gluggar voru sameinaðir í einn. Hákon er með Loga Tómassyni í herbergi og segir léttúðlega að mögulega þurfi að gera breytingar á miðri leið.

„Ég er með Loga, við þurfum kannski að splitta okkur upp eitthvað,“ segir Hákon léttur.

Rúnar Alex Rúnarsson ræðir við Cristiano Ronaldo. Hann er kominn aftur í hópinn eftir þónokkra fjarveru.Vísir/Vilhelm

Rúnar Alex Rúnarsson snýr þá aftur í landsliðshópinn eftir nokkurra ára fjarveru. Hákon fagnar því.

„Rúnar Alex var hérna þegar ég kom fyrst inn í landsliðið og tók mjög vel á móti mér. Hann er frábær gæji og það er frábært að hann sé okkur hérna aftur,“ segir Hákon.

Þarf þá ef til vill að fá hann með þér í herbergi frekar en Loga?

„Sjáum til, við gætum þurft að skipta þessu,“ segir Hákon og hlær.

Viðtalið má sjá í spilaranum.

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