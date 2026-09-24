Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“

Stale Solbakken, landsliðsþjálfari Noregs, hæddist að dönsku pressunni á blaðamannafundi í gær fyrir grannslag Noregs og Danmerkur í Þjóðadeild UEFA í kvöld.
Liðin mætast á Ulleval, heimavelli norska landsliðsins, í A-deild Þjóðadeildarinnar og það eru Norðmennirnir, aldrei þessu vant, sem eru taldir sigurstranglegri í leiknum.
Með Erling Haaland og Martin Ödegaard í fararbroddi stóð norska landsliðið sig vel á HM í sumar á meðan Danir sátu heima.
Solbakken nýtti tækifærið í gær á blaðamannafundi til þess að skjóta á dönsku pressuna sem honum fannst vera lítil í sér fyrir komandi grannaslag.
„Það er sorglegt að sjá alla dönsku kollega mína skríða inn í blaðamannaherbergið hér og dýrka norska liðið sem þið hafið slátrað áratug eftir áratug. Svo sitja hér tólf súrir menn sem vilja að ég slátri mínu öðru föðurlandi,“ sagði Solbakken.
Solbakken hefur í gegnum tíðina kallað Danmörku sitt annað föðurland. Sonur hans spilar með AGF þar í landi og dóttir hans býr í Kaupmannahöfn.
Sjálfur spilaði og þjálfaði Solbakken í Danmörku á sínum tíma, gerði FC Kaupmannahöfn meðal annars átta sinnum að dönskum meisturum og í fjórgang varð liðið bikarmeistari undir hans stjórn.
Grannaslagur Noregs og Danmerkur í A-deild Þjóðadeildar UEFA verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay og hefst klukkan korter í sjö.