Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Birgir Olgeirsson skrifar 22. september 2026 11:01 Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engin afmörkuð atriði til umræðu í samtölum vegna deilu flugvirkja og Icelandair. Engir formlegir samningafundir standi yfir. Vísir/Vilhelm Samtöl eru í gangi í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair en engir formlegir samningafundir hafa verið boðaðir. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall á miðnætti, aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir við fréttastofu að ekkert afmarkað eða skýrt sé til umræðu í samtölunum. Um þreifingar sé að ræða. Icelandair hafnaði í gær boði Flugvirkjafélags Íslands um að fresta verkfallinu um sjö sólarhringa. Flugvirkjafélagið sagði frestinn eiga að gefa aðilum tíma til að vinna með innanhústillögu ríkissáttasemjara, tillögu að samkomulagi sem hann hafi lagt fram um helgina. Félagið lýsti vonbrigðum með höfnunina. Telja frestun auka tjónið Icelandair segir of seint að afstýra því tjóni sem verkfallsboðunin hafi þegar valdið. Tæplega þrjú þúsund farþegar hafi fært bókanir sínar og merki séu um færri nýjar bókanir, afbókanir og að farþegar velji önnur flugfélög. Vikufrestun myndi að mati Icelandair lengja óvissuna og setja sömu atburðarás af stað fyrir nýtt tímabil. Þannig myndi frestunin valda frekara tjóni hjá flugfélaginu og ferðaþjónustunni, þótt verkfallið hæfist ekki á upphaflega boðuðum tíma. Félagið vill að flugvirkjar dragi verkfallsboðunina til baka og haldi viðræðum áfram af fullum krafti. Icelandair kvaðst í gærmorgun hafa óskað skriflega eftir fundi með það að markmiði að ná samningi en sagði í yfirlýsingu síðdegis að af honum hefði ekki orðið. Samþykki Icelandair þarf til frestunar með svo skömmum fyrirvara. Samkvæmt lögum þarf að tilkynna einhliða frestun með minnst þriggja sólarhringa fyrirvara, en með samþykki beggja aðila má fresta verkfalli hvenær sem er. Óttast skaða á orðspori Íslands Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, sagði í Bítinu á Bylgjunni í morgun að ótímabundið verkfall gæti skaðað orðspor Icelandair og Íslands til lengri tíma. Hann kvaðst eiga von á inngripi stjórnvalda ef til verkfalls kæmi. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær að ríkisstjórnin fylgdist náið með deilunni og myndi grípa til nauðsynlegra aðgerða hverju sinni. Hann kvaðst þó enn binda vonir við að samningar næðust. Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Ferðaþjónusta Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Kjaramál Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Sniðganga Hvíta húsið Erlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Innlent Fleiri fréttir Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Sjá meira