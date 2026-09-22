Innlent

Leita lausnar áður en verk­fall hefst á mið­nætti

Birgir Olgeirsson skrifar
Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engin afmörkuð atriði til umræðu í samtölum vegna deilu flugvirkja og Icelandair. Engir formlegir samningafundir standi yfir.
Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engin afmörkuð atriði til umræðu í samtölum vegna deilu flugvirkja og Icelandair. Engir formlegir samningafundir standi yfir. Vísir/Vilhelm

Samtöl eru í gangi í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair en engir formlegir samningafundir hafa verið boðaðir. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall á miðnætti, aðfaranótt miðvikudagsins 23. september.

Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir við fréttastofu að ekkert afmarkað eða skýrt sé til umræðu í samtölunum. Um þreifingar sé að ræða. 

Icelandair hafnaði í gær boði Flugvirkjafélags Íslands um að fresta verkfallinu um sjö sólarhringa. Flugvirkjafélagið sagði frestinn eiga að gefa aðilum tíma til að vinna með innanhústillögu ríkissáttasemjara, tillögu að samkomulagi sem hann hafi lagt fram um helgina. Félagið lýsti vonbrigðum með höfnunina. 

Telja frestun auka tjónið

Icelandair segir of seint að afstýra því tjóni sem verkfallsboðunin hafi þegar valdið. Tæplega þrjú þúsund farþegar hafi fært bókanir sínar og merki séu um færri nýjar bókanir, afbókanir og að farþegar velji önnur flugfélög.

Vikufrestun myndi að mati Icelandair lengja óvissuna og setja sömu atburðarás af stað fyrir nýtt tímabil. Þannig myndi frestunin valda frekara tjóni hjá flugfélaginu og ferðaþjónustunni, þótt verkfallið hæfist ekki á upphaflega boðuðum tíma. 

Félagið vill að flugvirkjar dragi verkfallsboðunina til baka og haldi viðræðum áfram af fullum krafti. Icelandair kvaðst í gærmorgun hafa óskað skriflega eftir fundi með það að markmiði að ná samningi en sagði í yfirlýsingu síðdegis að af honum hefði ekki orðið. 

Samþykki Icelandair þarf til frestunar með svo skömmum fyrirvara. Samkvæmt lögum þarf að tilkynna einhliða frestun með minnst þriggja sólarhringa fyrirvara, en með samþykki beggja aðila má fresta verkfalli hvenær sem er. 

Óttast skaða á orðspori Íslands

Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, sagði í Bítinu á Bylgjunni í morgun að ótímabundið verkfall gæti skaðað orðspor Icelandair og Íslands til lengri tíma. Hann kvaðst eiga von á inngripi stjórnvalda ef til verkfalls kæmi. 

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær að ríkisstjórnin fylgdist náið með deilunni og myndi grípa til nauðsynlegra aðgerða hverju sinni. Hann kvaðst þó enn binda vonir við að samningar næðust.

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