Íslenski boltinn

Mynda­veisla: Á fimmta þúsund manns á stór­leik KR og Víkings

Aron Guðmundsson skrifar
Bæði lið tóku þátt í treyjudeginum. Á Treyjudeginum klæðist fólk uppáhaldstreyjunni sinni til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Gylfi Þór Sigurðsson stal senunni með sinni treyju. Everton treyja merkt Wayne Rooney og árituð af manninum sjálfum í þokkabót.
Bæði lið tóku þátt í treyjudeginum. Á Treyjudeginum klæðist fólk uppáhaldstreyjunni sinni til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Gylfi Þór Sigurðsson stal senunni með sinni treyju. Everton treyja merkt Wayne Rooney og árituð af manninum sjálfum í þokkabót. Vísir/Hulda Margrét

Á fimmta þúsund manns gerðu sér ferð á Meistaravelli í kvöld til þess að fylgjast með stórleik KR og Víkings Reykjavíkur í Bestu deild karla í fótbolta. Leikurinn hin mesta skemmtun, taugarnar þandar og dramatíkin mikil í leikslok.

Lokatölur urðu 1-1 jafntefli sem sér til þess að Víkingar halda í sitt átta stiga forskot á liðin fyrir neðan sig í öðru og þriðja sæti deildarinnar, KR og Fram, þegar að sex umferðir eru eftir af deildinni. 

Hulda Margrét, ljósmyndari Vísis, var á Meistaravöllum í kvöld og fangaði stemninguna með meðfylgjandi myndum. Brakandi blíða var í Vesturbænum. 

Hvert sæti var skipað í stúkunni og þétt staðið á pöllunum. Yfir fjögur þúsund manns sem sóttu Meistaravelli.Vísir/Hulda Margrét
Bæði lið tóku þátt í treyjudeginum. Á Treyjudeginum klæðist fólk uppáhaldstreyjunni sinni til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Gylfi Þór Sigurðsson stal senunni með sinni treyju. Everton treyja merkt Wayne Rooney og árituð af manninum sjálfum í þokkabót.Vísir/Hulda Margrét
Hrannar einbeittur.Vísir/Hulda Margrét
Ekki gefin tomma eftir í baráttunni. Enda mikið undir.Vísir/Hulda Margrét
Gylfi Þór og Aron Sig, bestu menn sinna liða, í harðri baráttuVísir/Hulda Margrét
Gylfi Þór er þannig leikmaður að hann getur hugsað nokkra leiki fram í tímann.Vísir/Hulda Margrét
Óskar Hrafn einbeittur á hliðarlínunni.Vísir/Hulda Margrét
Meiðsli Sveins settu ljótan svip á leikinn um stundarsakirVísir/Hulda Margrét
Mark Ármanns fyrir Víkinga var úr efstu hillu og hér má sjá að Halldór Snær í marki KR átti aldrei möguleika á að verja skot hans.Vísir/Hulda Margrét
Stökkkrafturinn getur verið mikill þegar að adrenalínið stimplar sig inn. Vísir/Hulda Margrét
Fögnin í lagi hjá Víkingum. Eftir mark Ármanns virtist allt stefna í sigur hjá þeim í uppbótartímaVísir/Hulda Margrét
Galdur fagnar hér jöfnunarmarki Arnórs Ingva á lokasekúndum leiksins fyrir framan stuðningsmenn KRVísir/Hulda Margrét
KR-ingar gátu fagnað vel eftir mark Anórs Ingva. Vonin lifir í hjörtum KR-inga en átta stiga forskot er ekki auðvelt að vinna uppVísir/Hulda Margrét
Svartir og hvítir.Vísir/Hulda Margrét
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„Það er hrikalegt að sjá þetta“

„Ég finn virkilega mikið til með honum,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, eftir að enn einn leikmanna hans meiddist í kvöld þegar Sveinn Gísli Þorkelsson handleggsbrotnaði í stórleiknum gegn KR.

„Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“

„Við sýndum mikinn styrk með því að koma til baka og ná okkur í stigið. Halda okkur fyrir ofan Fram. Við megum ekki gleyma að Fram er þarna líka og akkúrat núna er Fram keppinautur okkar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 1-1 jafnteflið í toppslagnum við Víkinga í kvöld.

KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu

KR og ríkjandi Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur gerðu 1-1 jafntefli í mögnuðum leik þar sem að dramatíkin var allsráðandi undir lokin. Ármann Ingi Finnbogason virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur með marki úr efstu hillu í uppbótartíma en mark frá Arnóri Ingva Traustasyni á lokasekúndu leiksins tryggði KR eitt stig. Enn munar átta stigum á milli liðanna. Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl frá Meistaravöllum birtast hér á Vísi seinna í kvöld.

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