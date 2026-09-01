Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Aron Guðmundsson skrifar 1. september 2026 23:02 Bæði lið tóku þátt í treyjudeginum. Á Treyjudeginum klæðist fólk uppáhaldstreyjunni sinni til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Gylfi Þór Sigurðsson stal senunni með sinni treyju. Everton treyja merkt Wayne Rooney og árituð af manninum sjálfum í þokkabót. Vísir/Hulda Margrét Á fimmta þúsund manns gerðu sér ferð á Meistaravelli í kvöld til þess að fylgjast með stórleik KR og Víkings Reykjavíkur í Bestu deild karla í fótbolta. Leikurinn hin mesta skemmtun, taugarnar þandar og dramatíkin mikil í leikslok. Lokatölur urðu 1-1 jafntefli sem sér til þess að Víkingar halda í sitt átta stiga forskot á liðin fyrir neðan sig í öðru og þriðja sæti deildarinnar, KR og Fram, þegar að sex umferðir eru eftir af deildinni. Hulda Margrét, ljósmyndari Vísis, var á Meistaravöllum í kvöld og fangaði stemninguna með meðfylgjandi myndum. Brakandi blíða var í Vesturbænum. Hvert sæti var skipað í stúkunni og þétt staðið á pöllunum. Yfir fjögur þúsund manns sem sóttu Meistaravelli.Vísir/Hulda Margrét Bæði lið tóku þátt í treyjudeginum. Á Treyjudeginum klæðist fólk uppáhaldstreyjunni sinni til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Gylfi Þór Sigurðsson stal senunni með sinni treyju. Everton treyja merkt Wayne Rooney og árituð af manninum sjálfum í þokkabót.Vísir/Hulda Margrét Hrannar einbeittur.Vísir/Hulda Margrét Ekki gefin tomma eftir í baráttunni. 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Ármann Ingi Finnbogason virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur með marki úr efstu hillu í uppbótartíma en mark frá Arnóri Ingva Traustasyni á lokasekúndu leiksins tryggði KR eitt stig. Enn munar átta stigum á milli liðanna. 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