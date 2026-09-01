Erlent

Mann­skæðar á­rásir á Kænugarð sjö­ttu nóttina í röð

Samúel Karl Ólason skrifar
Að minnsta kosti einn dróni lenti á fjölbýlishúsi í Kænugarði í nótt.
Að minnsta kosti einn dróni lenti á fjölbýlishúsi í Kænugarði í nótt. AP/Francisco Seco

Rússar gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á Kænugarð og nærliggjandi svæði í Úkraínu, sjöttu nóttina í röð. Að minnsta kosti tólf létu lífið í árásunum en forseti Úkraínu segir nauðsynlegt fyrir Úkraínumenn að fá fleiri flugskeyti sem hægt er að nota gegn skotflaugum. Auk skotflauga notuðust Rússar einnig við þotuknúna sjálfsprengidróna og gerðu einnig árásir á Odesa við suðurströnd landsins.

Að minnsta kosti 21 særðist í árásum næturinnar en sex þeirra sem dóu voru starfsmenn opinbers lestarfyrirtækis Úkraínu.

Úkraínumenn hefur um nokkurt skeið skort flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfi, sem eru einu loftvarnarkerfin sem Úkraínumenn eiga sem geta verið notuð til að skjóta niður skotflaugar.

Sjá einnig: Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir Rússa hafa notað mikinn fjölda þotuknúinna sjálfsprengidróna, sem erfiðara er að skjóta niður en eldri týpur, og margar skotflaugar til árása næturinnar.

Hann segir íbúðarhús hafa orðið fyrir skemmdum og að þúsundir fjölskyldna séu án rafmagns.

Forsetinn segir einnig að árásum Rússa sé sérstaklega ætlað að valda óbreyttum borgurum eins miklum skaða og hægt sé. Það takist Rússum þegar loftvarnir Úkraínumanna dugi ekki til.

Hann segist þakklátur öllum þeim sem hjálpi Úkraínu við það að öðlast flugskeyti í loftvarnarkerfi og hjálpi með öðrum hætti. Gífurlega mikilvægt sé að Úkraínumönnum berist fleiri flugskeyti í haust. Líf séu í húfi.

Þrátt fyrir flugskeytaskortinn tókst Úkraínumönnum að skjóta niður fimm skotflaugar, samkvæmt herforingjaráði ríkisins. Þá tókst þeim einnig að granda 187 sjálfsprengidrónum og sjö stýriflaugum.

Varnarmálaráðuneyti Rússlands heldur því fram að 516 úkraínskir sjálfsprengidrónar hafi verið skotnir niður yfir átján héruðum landsins og Krímskaga.

Eldur kviknaði í olíuvinnslu í Ust-Luga og þá líklega eftir drónaárás Úkraínumanna.

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