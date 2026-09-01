Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Samúel Karl Ólason skrifar 1. september 2026 10:51 Að minnsta kosti einn dróni lenti á fjölbýlishúsi í Kænugarði í nótt. AP/Francisco Seco Rússar gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á Kænugarð og nærliggjandi svæði í Úkraínu, sjöttu nóttina í röð. Að minnsta kosti tólf létu lífið í árásunum en forseti Úkraínu segir nauðsynlegt fyrir Úkraínumenn að fá fleiri flugskeyti sem hægt er að nota gegn skotflaugum. Auk skotflauga notuðust Rússar einnig við þotuknúna sjálfsprengidróna og gerðu einnig árásir á Odesa við suðurströnd landsins. Að minnsta kosti 21 særðist í árásum næturinnar en sex þeirra sem dóu voru starfsmenn opinbers lestarfyrirtækis Úkraínu. Úkraínumenn hefur um nokkurt skeið skort flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfi, sem eru einu loftvarnarkerfin sem Úkraínumenn eiga sem geta verið notuð til að skjóta niður skotflaugar. Sjá einnig: Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir Rússa hafa notað mikinn fjölda þotuknúinna sjálfsprengidróna, sem erfiðara er að skjóta niður en eldri týpur, og margar skotflaugar til árása næturinnar. Hann segir íbúðarhús hafa orðið fyrir skemmdum og að þúsundir fjölskyldna séu án rafmagns. Forsetinn segir einnig að árásum Rússa sé sérstaklega ætlað að valda óbreyttum borgurum eins miklum skaða og hægt sé. Það takist Rússum þegar loftvarnir Úkraínumanna dugi ekki til. Hann segist þakklátur öllum þeim sem hjálpi Úkraínu við það að öðlast flugskeyti í loftvarnarkerfi og hjálpi með öðrum hætti. Gífurlega mikilvægt sé að Úkraínumönnum berist fleiri flugskeyti í haust. Líf séu í húfi. In many cities and communities, work to address the aftermath of the Russian attack has been ongoing since last night – nearly 350 first responders are involved in Kyiv and the region alone. A significant number of jet-powered drones and ballistic missiles were used in the… pic.twitter.com/8cg4ik0V2F— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026 Þrátt fyrir flugskeytaskortinn tókst Úkraínumönnum að skjóta niður fimm skotflaugar, samkvæmt herforingjaráði ríkisins. Þá tókst þeim einnig að granda 187 sjálfsprengidrónum og sjö stýriflaugum. Varnarmálaráðuneyti Rússlands heldur því fram að 516 úkraínskir sjálfsprengidrónar hafi verið skotnir niður yfir átján héruðum landsins og Krímskaga. Eldur kviknaði í olíuvinnslu í Ust-Luga og þá líklega eftir drónaárás Úkraínumanna. An impact was recorded at Novatek's gas condensate processing and terminal complex in Ust-Luga, Russia. The facility is still burning following the strike. #Russia https://t.co/0LnnYKKUu3 pic.twitter.com/R9G32lA6Ty— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2026 Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Tengdar fréttir „Þeir munu hengja mig“ Vladimír Pútín óttast það að binda enda á stríðið gegn Úkraínu án þess að ná fullum tökum á Donbas-svæðinu svokallaða. Hann er sagður telja að hann yrði ráðinn af dögum ef hann gerði það og þess í stað ætlar hann að leggja enn meira í stríðsreksturinn. 31. ágúst 2026 11:30 Telja Rússa undirbúa nýja sókn á landi að Kænugarði Úkraínsk stjórnvöld telja sig hafa njósnir um að Rússar hyggi á nýja sókn á landi gegn höfuðborginni Kænugarði og Tsjernihiv. Þá segjast Rússar ætla að hefja meiriháttar árásir á orkuinnviði Úkraínu. 31. ágúst 2026 08:40 Minnst þrjátíu og sjö látin eftir árás Rússa Í það minnsta þrjátíu og sjö eru látin eftir drónaárás Rússa vestan við Kænugarð í nótt. Fjörutíu og tvö eru slösuð, þar á meðal fjögur börn, segja yfirvöld á staðnum. Tæp fjögur hundruð hafa verið flutt af svæðinu í kjölfar árásarinnar. 29. ágúst 2026 14:29 Er sagður hafa lagt spilin á borðið varðandi Úkraínu Tilgangur ferðar John Ratcliffe, forstjóra CIA, til Moskvu í vikunni var að hvetja Rússa til að setjast að samningaborðinu með Úkraínumönnum. Frá þessu greinir New York Times. 28. ágúst 2026 07:54 Mest lesið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Innlent „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Innlent Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Innlent Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Erlent Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Innlent Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Staðfesta heimilisfesti jólasveinsins í Lapplandi „Þeir munu hengja mig“ „Hægriforréttindaöfl“ hafi talað minna megandi inn á nei Einungis sextán látnir í Tíbet en hundraða saknað Telja Rússa undirbúa nýja sókn á landi að Kænugarði Óttast um þúsund manns sem fastir eru í göngum í Nepal Átta látin og átján saknað eftir að ferju hvolfdi við Kýpur Óttast um fimmtán manns í kjölfar skyndiflóðs í Miklagljúfri Íranir svara fyrir sig og Trump ýjar að árásum á Kharg-eyju Loftárásir á Hormússundi hafnar á ný Rýmdi grunnskólann augnablikum áður en skyndiflóð skall á Bresk kona stungin til bana á lestarstöð í Þýskalandi Haraldur Noregskonungur jarðsunginn 9. september „Framkvæmdastjórnin virðir vilja íslensku þjóðarinnar“ Árásarmaðurinn enn ófundinn Skipulögð leit eftir skotárás á hátíð „Nú er komið að mér“ Ávarpar norsku þjóðina í fyrsta skipti sem konungur Milljónir í sekt fyrir að veðja á ræður forsetans Sjá meira