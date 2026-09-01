Skemmdarverk unnin á KR-vellinum Henry Birgir Gunnarsson skrifar 1. september 2026 10:26 Hluti af skemmdarverkunum á KR-vellinum. mynd/aðsend Hún var ekki glæsileg aðkoman hjá starfsmönnum KR-vallarins er þeir mættu í vinnuna í morgun. Búið var að vinna skemmdarverk á vellinum yfir nóttina. Virðast þar hafa verið á ferð einstaklingar sem styðja Víking. KR tekur einmitt á móti Víkingi klukkan 17.30 í dag í stórleik sumarsins til þessa. Klippa: Lögreglan mætt á KR-völlinn Búið var að mála stúkuna, varamannaskýli og víðar á vellinum. Málið var strax tilkynnt til lögreglu sem mætti á völlinn í morgun. Þetta mál minnir óneitanlega á mál frá 2024 er stuðningsmenn Breiðabliks brutust inn á heimavöll Víkings og unnu skemmdarverk á vellinum. Leikur KR og Víkings verður í beinni útsendingu á Sýn Sport og hefst upphitun klukkan 17.10. Fréttin verður uppfærð. Búið að mála varamannaskýlið og sletta málningu víðar.mynd/aðsend Málning á varamannaskýlum sem og fyrir framan hana.mynd/aðsend Besta deild karla KR Víkingur Reykjavík Mest lesið „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Enski boltinn Sveindís skoraði í langþráðum sigri Fótbolti Kushner tjáir sig formlega um söluna á heimsmeistaramótinu Fótbolti Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Enski boltinn Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Enski boltinn „Stemning í hópnum og við reynum að láta verkin tala“ Sport Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Enski boltinn „Óöruggir og við þurfum að laga það“ Sport Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Íslenski boltinn Sauð upp úr og Bjarka fleygt í jörðina Handbolti Fleiri fréttir Skemmdarverk unnin á KR-vellinum Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Sjáðu Stjörnuna klára Blika Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu Af Skaganum til Lyngby „Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“ „Stálheppnir að ná í þetta stig“ Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Uppgjörið: Valur - ÍA 2-2 | Baldvin jafnaði metin fyrir Skagamenn á síðustu stundu Vöktu aðdáun Margrétar Láru: Sigruðust á krabbameini og elska fótbolta „Veit að það á enginn séns í mig í þessari deild“ „Eiður hefur verið fyrirmyndin mín síðan ég var krakki“ Uppgjör: Fram - KA 2-2 | Fram náði í stig FH - Keflavík 2-1 | Fjarlægjast fallsætin Ásdís Karen að fara til AIK „Stoltur af orkustiginu miðað við aðstæður“ „Getum ekki farið með bænir og treyst á önnur úrslit“ Uppgjörið: Valur - FH 2-2 | Lillý Rut tryggði Val dramatískt stig og gerði FH skráveifu Sjáðu mörkin í rosalegum endurkomusigri Fram „Ætla að taka frí langt fram á vetur“ Hrækti á vítapunktinn og víti ÍBV fór forgörðum „Óboðleg frammistaða í fyrri hálfleik“ „Draumurinn er að sjálfsögðu að ná Evrópusæti“ Uppgjör: ÍBV - Þór 0-1 | Þór lyfti sér upp úr fallsvæðinu „Arna Sif spilaði eins og þrír leikmenn“ Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Völsungur á lífi eftir ótrúlegt mark Þróttur - Þór/KA 0-0 | Markalaust í Laugardalnum Grótta í Bestu deild kvenna í fyrsta sinn Sjá meira