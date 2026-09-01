Íslenski boltinn

Skemmdar­verk unnin á KR-vellinum

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Hluti af skemmdarverkunum á KR-vellinum.
Hluti af skemmdarverkunum á KR-vellinum. mynd/aðsend

Hún var ekki glæsileg aðkoman hjá starfsmönnum KR-vallarins er þeir mættu í vinnuna í morgun.

Búið var að vinna skemmdarverk á vellinum yfir nóttina. Virðast þar hafa verið á ferð einstaklingar sem styðja Víking.

KR tekur einmitt á móti Víkingi klukkan 17.30 í dag í stórleik sumarsins til þessa.

Klippa: Lögreglan mætt á KR-völlinn

Búið var að mála stúkuna, varamannaskýli og víðar á vellinum. Málið var strax tilkynnt til lögreglu sem mætti á völlinn í morgun.

Þetta mál minnir óneitanlega á mál frá 2024 er stuðningsmenn Breiðabliks brutust inn á heimavöll Víkings og unnu skemmdarverk á vellinum.

Leikur KR og Víkings verður í beinni útsendingu á Sýn Sport og hefst upphitun klukkan 17.10.

Fréttin verður uppfærð.

Búið að mála varamannaskýlið og sletta málningu víðar.mynd/aðsend

Málning á varamannaskýlum sem og fyrir framan hana.mynd/aðsend
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