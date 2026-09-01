Íslenski boltinn

Allt klárt á Meistara­völlum fyrir pallaleikinn í kvöld

Stefán Árni Pálsson skrifar
Pálmi Rafn hefur staðið í ströngu undanfarna daga í Vesturbænum.
Pálmi Rafn hefur staðið í ströngu undanfarna daga í Vesturbænum. vísir/sigurjón

KR-ingar taka á móti Víkingum í stórleik tímabilsins í Bestu-deildinni hingað í kvöld. Búið er að gera ráð fyrir mörg þúsund manns á leikinn sem hefst klukkan 17:30. Víkingar eru fyrir leikinn átta stigum fyrir ofan KR. Liðin eiga eftir að mætast í tvígang, það liggur fyrir.

En KR þarf að sækja stigin þrjú til að galopna toppbaráttuna í kvöld. KR-ingar hafa staðið í ströngu við að undirbúa leikinn síðustu daga, enda dugar stúkan ein og sér ekki fyrir alla þá stuðningsmenn sem ætla að gera sér leið vestur í bæ í kvöld.

„Við erum búin að plana þennan leik svolítið vel og reiknum með fullum velli. Þetta verður auðvitað hörku leikur og mun segja mikið til um baráttuna í deildinni,“ segir Pálmi Rafn Pálmason framkvæmdastjóri KR, í Sportpakkanum á Sýn í gær. Tímasetningin á leiknum er vissulega ekki ákjósanleg en hann var færður vegna þátttöku Víkinga í Evrópukeppni.

„Við hefðum auðvitað kosið að hafa hann á sunnudeginum, eins og upphaflega stóð til, þannig að allir gætu auðveldlega komið. En hann var færður. Upphaflega var hann færður til fimm en við náðum aðeins að seinka honum þannig að fólk hefði tíma til þess að koma úr vinnunni. Ég reikna fastlega með því að það fari allir snemma úr vinnu, fái sér að borða og sjái frábæran fótboltaleik.“

Pálmi segir að leyfi sé fyrir um þrjú þúsund áhorfendum og býst hann við því að sá kvóti verði nýttur. Leikurinn er í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og hefst útsending klukkan 17:10. Stúkan verður síðan strax að leik loknum.

„Við eigum eftir að mæta og spila okkar rokk and roll fótbolta og höfum engu að tapa. Það er töluvert meiri pressa á hinu liðinu. Við erum með stúkuna, pallana okkar sitt hvoru megin við stúkuna þar sem Víkingar verða öðrum megin og við bjóðum þá bara velkomna. Síðan er búið að koma fyrir pallettum hér fyrir aftan okkur.“

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