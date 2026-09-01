Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Stefán Árni Pálsson skrifar 1. september 2026 10:06 Pálmi Rafn hefur staðið í ströngu undanfarna daga í Vesturbænum. vísir/sigurjón KR-ingar taka á móti Víkingum í stórleik tímabilsins í Bestu-deildinni hingað í kvöld. Búið er að gera ráð fyrir mörg þúsund manns á leikinn sem hefst klukkan 17:30. Víkingar eru fyrir leikinn átta stigum fyrir ofan KR. Liðin eiga eftir að mætast í tvígang, það liggur fyrir. En KR þarf að sækja stigin þrjú til að galopna toppbaráttuna í kvöld. KR-ingar hafa staðið í ströngu við að undirbúa leikinn síðustu daga, enda dugar stúkan ein og sér ekki fyrir alla þá stuðningsmenn sem ætla að gera sér leið vestur í bæ í kvöld. „Við erum búin að plana þennan leik svolítið vel og reiknum með fullum velli. Þetta verður auðvitað hörku leikur og mun segja mikið til um baráttuna í deildinni,“ segir Pálmi Rafn Pálmason framkvæmdastjóri KR, í Sportpakkanum á Sýn í gær. Tímasetningin á leiknum er vissulega ekki ákjósanleg en hann var færður vegna þátttöku Víkinga í Evrópukeppni. „Við hefðum auðvitað kosið að hafa hann á sunnudeginum, eins og upphaflega stóð til, þannig að allir gætu auðveldlega komið. En hann var færður. Upphaflega var hann færður til fimm en við náðum aðeins að seinka honum þannig að fólk hefði tíma til þess að koma úr vinnunni. Ég reikna fastlega með því að það fari allir snemma úr vinnu, fái sér að borða og sjái frábæran fótboltaleik.“ Pálmi segir að leyfi sé fyrir um þrjú þúsund áhorfendum og býst hann við því að sá kvóti verði nýttur. Leikurinn er í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og hefst útsending klukkan 17:10. Stúkan verður síðan strax að leik loknum. „Við eigum eftir að mæta og spila okkar rokk and roll fótbolta og höfum engu að tapa. Það er töluvert meiri pressa á hinu liðinu. Við erum með stúkuna, pallana okkar sitt hvoru megin við stúkuna þar sem Víkingar verða öðrum megin og við bjóðum þá bara velkomna. Síðan er búið að koma fyrir pallettum hér fyrir aftan okkur.“ Besta deild karla KR Víkingur Reykjavík Mest lesið „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Enski boltinn Sveindís skoraði í langþráðum sigri Fótbolti Kushner tjáir sig formlega um söluna á heimsmeistaramótinu Fótbolti Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Enski boltinn Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Enski boltinn „Stemning í hópnum og við reynum að láta verkin tala“ Sport Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Enski boltinn „Óöruggir og við þurfum að laga það“ Sport Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Íslenski boltinn Sauð upp úr og Bjarka fleygt í jörðina Handbolti Fleiri fréttir Skemmdarverk unnin á KR-vellinum Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Sjáðu Stjörnuna klára Blika Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu Af Skaganum til Lyngby „Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“ „Stálheppnir að ná í þetta stig“ Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Uppgjörið: Valur - ÍA 2-2 | Baldvin jafnaði metin fyrir Skagamenn á síðustu stundu Vöktu aðdáun Margrétar Láru: Sigruðust á krabbameini og elska fótbolta „Veit að það á enginn séns í mig í þessari deild“ „Eiður hefur verið fyrirmyndin mín síðan ég var krakki“ Uppgjör: Fram - KA 2-2 | Fram náði í stig FH - Keflavík 2-1 | Fjarlægjast fallsætin Ásdís Karen að fara til AIK „Stoltur af orkustiginu miðað við aðstæður“ „Getum ekki farið með bænir og treyst á önnur úrslit“ Uppgjörið: Valur - FH 2-2 | Lillý Rut tryggði Val dramatískt stig og gerði FH skráveifu Sjáðu mörkin í rosalegum endurkomusigri Fram „Ætla að taka frí langt fram á vetur“ Hrækti á vítapunktinn og víti ÍBV fór forgörðum „Óboðleg frammistaða í fyrri hálfleik“ „Draumurinn er að sjálfsögðu að ná Evrópusæti“ Uppgjör: ÍBV - Þór 0-1 | Þór lyfti sér upp úr fallsvæðinu „Arna Sif spilaði eins og þrír leikmenn“ Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Völsungur á lífi eftir ótrúlegt mark Þróttur - Þór/KA 0-0 | Markalaust í Laugardalnum Grótta í Bestu deild kvenna í fyrsta sinn Sjá meira