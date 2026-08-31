Enski boltinn

Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez

Andri Broddason skrifar
Enzo Fernandez er ekki búinn að vera í leikmannahóp Chelsea á þessu tímabili.
Enzo Fernandez er ekki búinn að vera í leikmannahóp Chelsea á þessu tímabili. EPA/VINCE

Manchester City hefur aftur hafið viðræður við Chelsea um að fá Enzo Fernandez fyrir lok félagsskiptagluggans.

Það sem virðist vera sagan endalausa í sumar ætlar að halda áfram þangað til félagsskiptaglugginn lokar. Chelsea var búið að hafna öllum viðræðum við Manchester City um að fá Enzo Fernandez en hann hefur ekki enn verið í leikmannahóp Chelsea á þessu tímabili.

Chelsea vill fá 120 milljónir punda í það minnsta fyrir argentíska leikmanninn en félögin virðast vera í viðræðum um lokaverð.

Enzo Maresca, þjálfari Chelsea, hefur áður þjálfað nafna sinn Fernandez en þeir voru saman hjá Chelsea. Svo virðist sem samband þeirra hafi verið gott og að þeir vilji halda því áfram.

Ekki er víst hvort að liðin muni ná að semja um lokaverð fyrir lok félagsskiptagluggans en hann lokar á morgun, þriðjudag.

Ef gert er ráð fyrir því að Manchester City borgi 120 milljónir punda fyrir Fernandez þá getur þetta orðið dýrasti félagsskiptagluggi sögunnar. Samkvæmt Sports Illustrated var dýrasti félagsskiptagluggi sögunnar hjá Liverpool síðasta sumar þegar félagið eyddi 415 milljónum punda.

Manchester City getur toppað það ef félagið kaupir Fernandez á 120 milljónir punda og yrði þá samtals búið að eyða 431 milljón punda. Manchester City er einnig sterklega orðað við Illiman Ndiaye, leikmann Everton, og ef þau kaup fara einnig í gegn hækkar eyðsla liðsins enn frekar.

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