Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Andri Broddason skrifar 31. ágúst 2026 23:15 Enzo Fernandez er ekki búinn að vera í leikmannahóp Chelsea á þessu tímabili. EPA/VINCE Manchester City hefur aftur hafið viðræður við Chelsea um að fá Enzo Fernandez fyrir lok félagsskiptagluggans. Það sem virðist vera sagan endalausa í sumar ætlar að halda áfram þangað til félagsskiptaglugginn lokar. Chelsea var búið að hafna öllum viðræðum við Manchester City um að fá Enzo Fernandez en hann hefur ekki enn verið í leikmannahóp Chelsea á þessu tímabili. Chelsea vill fá 120 milljónir punda í það minnsta fyrir argentíska leikmanninn en félögin virðast vera í viðræðum um lokaverð. Enzo Maresca, þjálfari Chelsea, hefur áður þjálfað nafna sinn Fernandez en þeir voru saman hjá Chelsea. Svo virðist sem samband þeirra hafi verið gott og að þeir vilji halda því áfram. Ekki er víst hvort að liðin muni ná að semja um lokaverð fyrir lok félagsskiptagluggans en hann lokar á morgun, þriðjudag. Ef gert er ráð fyrir því að Manchester City borgi 120 milljónir punda fyrir Fernandez þá getur þetta orðið dýrasti félagsskiptagluggi sögunnar. Samkvæmt Sports Illustrated var dýrasti félagsskiptagluggi sögunnar hjá Liverpool síðasta sumar þegar félagið eyddi 415 milljónum punda. Manchester City getur toppað það ef félagið kaupir Fernandez á 120 milljónir punda og yrði þá samtals búið að eyða 431 milljón punda. Manchester City er einnig sterklega orðað við Illiman Ndiaye, leikmann Everton, og ef þau kaup fara einnig í gegn hækkar eyðsla liðsins enn frekar. Enski boltinn Chelsea FC Manchester City Mest lesið Kushner tjáir sig formlega um söluna á heimsmeistaramótinu Fótbolti Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Enski boltinn „Stemning í hópnum og við reynum að láta verkin tala“ Sport Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Enski boltinn Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Íslenski boltinn „Óöruggir og við þurfum að laga það“ Sport Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Enski boltinn Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina Enski boltinn Ísland - Tyrkland 73-110 | Tyrkirnir reyndust of stór biti fyrir strákana okkar Körfubolti Barcelona með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir Fótbolti Fleiri fréttir Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni Bruno bjó til sýningu á Old Trafford Félagsskiptaglugginn búinn að mynda hringrás Dramatískur markaleikur á Brúnni Stuðningsmenn Everton fengu félagið til að halda ungstirninu sínu Reyndi að nappa treyju Isaks af börnum Gakpo valdi City og viðræður í fullum gangi Sjáðu öll mörkin og vítadóminn sem ærði Alisson Elanga byrjar frábærlega en Tottenham ömurlega Íslendingar spiluðu stór hlutverk í leikjum dagsins á Bretlandseyjum Bournemouth - Everton 1-1| Everton bjargar jafntefli Sjáðu Haaland skora með sínu nýja hári Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa Haaland og Cherki báðir með tvennu gegn Palace Fyrrum QPR-leikmaður fundinn heill á húfi Gætu spilað sinn fyrsta leik í deildinni fyrir Arsenal Sjá meira