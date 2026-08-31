Lið Manchester United þarf að bæta nokkrar stöður á vellinum ef liðið á að halda áfram að verða betra. Félagið hefur haft sömu tvo bakverði í mörg ár og er kominn tími til að fá betri leikmenn þangað inn.
Kjartan Atli Kjartansson og Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, einnig þekkt sem Adda, ræddu bakvarðastöðu Manchester United. Þrátt fyrir að United hafi unnið sannfærandi sigur á Ipswich í gær þá er margt sem hægt er að bæta hjá liðinu.
„Mér finnst ótrúlegt hvernig Luke Shaw hefur lifað af öll þessi tímabil hjá United. Hann er aldrei í standi, hann er ekki góður einn á móti einum. Hann spilaði leikmenn réttstæða í fyrstu umferðinni. Ég held að United fari ekkert áfram hvorki með Luke Shaw né Diogo Dalot sem bakverði,“ sagði Adda um bakvarðastöðu Manchester United.
Luke Shaw gekk til liðs við Manchester United árið 2014 en hefur þurft að glíma við mikið af meiðslum. Síðasta tímabil var þó eitt af hans fyrstu þar sem hann var nánast meiðslalaus. Því miður er ekki hægt að vera góður endalaust og virðist vera kominn tími fyrir Manchester United að skipta Shaw út.
Svipaða sögu má segja um Diogo Dalot en hann gekk til liðs við Manchester United árið 2018. Hann hefur sloppið við stórvægileg meiðsli en stuðningsmenn Manchester United hafa gagnrýnt leikmanninn fyrir að vera ekki nógu góður.
Það vakti athygli í gær að Manchester United stillti upp sömu varnarlínu og þegar liðið tapaði 4-0 fyrir Brentford undir stjórn Erik Ten Hag. Margir litu á þann leik sem ákveðinn lágpunkt félagsins og virðist þróun liðsins ekki vera mikil ef varnarlínan er sú sama.
„Miðað við hvernig fótboltinn er í dag, þar sem bakverðir eru mikilvægir í taktísku uppleggi þjálfara, þá held ég að liðið komist ekki lengra með þá tvo sem bakverði.“