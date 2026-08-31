Arsenal vann Aston Villa 1-0 í tíðindalitlum leik í annarri umferð ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld. Englandsmeistararnir eru þá búnir að vinna tvo fyrstu leiki tímabilsins í deildinni.
Fyrri hálfleikur var frekar rólegur og lítið um færi hjá hvorugu liði. Arsenal var þó sterkari aðilinn og þurfti Zion Suzuki, nýr markmaður Aston Villa, að vera á tánum í markinu.
Fyrsta mark leiksins kom á 60. mínútu þegar Riccardo Calafiora gaf frábæra sendingu fyrir markið þar sem Bukayo Saka var fyrstur að ná til boltans. Hann gat lagt hann auðveldlega í markið og skorað annað deildarmark sitt á tímabilinu.
Snemma í seinni hálfleik var brotið á Saka og dæmdi dómarinn vítaspyrnu. Eftir myndbandsskoðun kom í ljós að brotið átti sér stað fyrir utan teig og aukaspyrna dæmd í staðinn.
Martin Odegaard tók aukaspyrnuna og fór boltinn rétt fram hjá markinu. Suzuki stóð gjörsamlega frosinn á línunni. Við þetta vaknaði Arsenal til lífsins og byrjaði að sækja meira.
Á 77. mínútu kom Ezri Konsa inn á völlinn í fyrsta skipti fyrir Arsenal. Hann kom til félagsins frá Aston Villa og uppskar mikið lófaklapp þegar hann fór á sinn gamla heimavöll. Á sama tíma kom Aaron Wan-Bissaka inn á fyrir Aston Villa en hann er þar að láni frá West Ham.
Ríkjandi Englandsmeistarar eru því búnir að vinna báða sína leiki í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili. Ekki er hægt að segja það sama um Aston Villa en liðið hefur tapað báðum sínum leikjum.