Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár

Liverpool er við það að ganga frá kaupum á tveimur ungum leikmönnum sem munu ekki ganga í raðir liðsins fyrr en á næstu leiktíð. Hægagangur félagsins á markaðnum í sumar hefur kallað á gagnrýni.
Útlit er fyrir að georgíski markvörðurinn Giorgi Mamardashvili sé á leið frá Liverpool til Nottingham Forest. Sá var keyptur sem arftaki Alisson Becker en segja má að hann hafi ekki sýnt að hann sé tilbúinn að taka við keflinu.
Í hans stað ætlar Liverpool að kaupa ungan Belga, hinn 18 ára gamla Lucca Brughmans frá Genk. Hann muni þó spila á láni hjá belgíska liðinu út nýhafna leiktíð. Hann muni kosta Liverpool um 33 milljónir evra.
Liverpool hefur þá einnig náð samkomulagi við Saint-Etienne í Frakklandi um kaup á framherjanum Djylian N‘Guessan. Sá er einnig 18 ára gamall og mun ekki ganga í raðir Liverpool fyrr en næsta sumar.
Chelsea reyndi að fá N‘Guessan síðasta vetur tilboði félagsins var hafnað. Líklegt þykir að kaupverð Liverpool sé nærri fimm milljónum evra, ef marka má frétt The Athletic.
Liverpool festi í dag kaup á Bradley Barcola frá PSG og hefur fyrr í sumar fengið landa hans Jeremy Jacquet, Victor Munoz og Ronald Araujo.
Liðið hefur verið orðað við Yankuba Minteh hjá Brighton og Ismaila Sarr hjá Crystal Palace.