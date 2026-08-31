Glasner tekur sinn besta mann til Forest

Nottingham Forest hefur fest kaup á kólumbíska bakverðinum Daniel Muñoz frá Crystal Palace. Hann fylgir því þjálfara sínum frá síðustu leiktíð yfir í Skírisskóg.
Forest borgar Palace 22 milljónir punda fyrir bakvörðinn og hann skrifar undir fjögurra ára samning við félagið. Hann endurnýjar kynnin við Oliver Glasner sem hætti sem þjálfari Palace í vor og tók við Forest í sumar.
Daniel Muñoz var á meðal betri leikmanna Palace á síðustu leiktíð og hefur verið lykilmaður á miklu blómaskeiði þess þar sem Palace vann FA-bikarinn í hitteðfyrra og þá bæði Sambandsdeildina og Samfélagsskjöldinn á síðustu leiktíð.
Hann hefur spilað 88 leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir Palace og skorað í þeim átta mörk. Hann lék áður með Aguilas Doradas og Atlético Nacional í heimalandinu og Genk í Belgíu.