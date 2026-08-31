Stjórnandi Liverpool „til skammar“

Tíðindi af Richard Hughes, yfirmanni íþróttamála hjá Liverpool, hafa fallið í grýttan jarðveg hjá stuðningsmönnum liðsins. Hann er sagður hafa starfað fyrir annað félag samhliða störfum sínum í Bítlaborginni.
Brottför Hughes frá Liverpool hefur legið í loftinu um hríð og hann hefur verið orðaður við Al-Hilal í Sádi-Arabíu. Sagan segir að hann flytji þangað búferlum og taki við í haust.
Franski blaðamaðurinn Romain Molina greinir frá því að Hughes hafi raunar starfað fyrir Al-Hilal í allt sumar og lagt sitt að mörkum við viðskipti félagsins á félagsskiptamarkaðnum.
Það hafi hann gert meðan hann var starfsmaður Liverpool en hægagangur hefur einkennt gluggann hjá þeim rauðklæddu í Bítlaborginni sem virðast loks vera að ganga frá kaupum á Bradley Barcola en virðast einnig vera að missa Ibrahima Mbaye til Aston Villa vegna hægagangsins.
Stuðningsmenn Liverpool fara hörðum orðum um Hughes og starfshætti hans á samfélagsmiðlum.
„Richard Hughes er félaginu til skammar og Liverpool ætti sömuleiðis að skammast sín fyrir að leyfa þessu að gerast,“ skrifaði stjórnandi Anfield Edition meðal annars.
Liverpool er með tvö stig eftir fyrstu tvo leikina í ensku úrvalsdeildinni.