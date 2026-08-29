Birkir Már Sævarsson fór yfir málin með Andra Má Eggertssyni, Nablanum, eftir að hafa átt sinn þátt í að koma Aftureldingu aftur upp í Bestu deildina í dag, á miðri bæjarhátíð Mosfellinga. Birkir ætlar að hvíla sig vel áður en hann tekur ákvörðun um næstu leiktíð.
„Þetta var geggjað. Ógeðslega gaman,“ sagði Birkir glaðbeittur eftir 2-0 sigurinn gegn Vestra í dag sem tryggði Mosfellingum sæti í Bestu deildinni. Hann var þá í beinni útsendingu í Doc Zone á Sýn Sport en viðtalið má sjá hér að neðan.
Mosfellingar féllu úr Bestu deildinni síðasta haust, eftir sína fyrstu leiktíð þar frá upphafi, en eru nú búnir að tryggja sér efsta sæti Lengjudeildarinnar þrátt fyrir að enn sé ein umferð eftir.
Það var nokkuð óvænt þegar Birkir, sem er 41 árs, ákvað að taka skóna úr hillunni og spila með Aftureldingu en þar fékk hann tækifæri til að spila með bróður sínum, Aroni Elí, og niðurstaðan varð draumatímabil sem enn er ekki lokið. Mosfellingar mæta nefnilega Breiðabliki í bikarúrslitaleik föstudagskvöldið 11. september.
Eftir bikarúrslitaleikinn ætlar Birkir að skoða sín mál en þessi 103 landsleikja bakvörður hefur sýnt í sumar að hann ætti fullt erindi í Bestu deildina.
„Ég ætla ekki að ákveða neitt núna. Ég ætla að taka frí, langt fram á vetur. Svo ætla ég bara að láta eitthvað koma til mín. Örugglega hætti ég bara, eða fer í KH eða eitthvað, en ég er ekki búinn að ákveða neitt og ætla ekki að gera það fyrr en bara á næsta ári,“ sagði Birkir við Nablann. Spurður frekar út í framtíðina ítrekaði Birkir fyrra svar:
„Ég nenni ekki að ákveða neitt. Ég ætla bara að njóta þess að fagna með þessum frábæru stuðningsmönnum og svo bara hvíla mig.“