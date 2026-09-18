Íslenski boltinn

„Keyra á ljósabekkina“ fyrir úr­slita­leikinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kári Sigfússon, leikmaður Fylkis.
Kári Sigfússon, leikmaður Fylkis. Vísir/Sigurjón

Kári Sigfússon, leikmaður Fylkis, þekkir það vel að spila úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli. Hann gerir það þriðja árið í röð á morgun.

„Mönnum líður frábærlega. Þetta er spennandi tækifæri fyrir leikmenn og klúbbinn sjálfan,“ segir Kári um úrslitaleik Fylkis og Þróttar sem fram fer á Laugardalsvelli á morgun.

Klippa: Spilar úrslitaleikinn þriðja árið í röð

Kári spilaði úrslitaleikina 2024 og 2025 með Keflavík. Hann tapaði í fyrra skiptið en vann í það seinna og skoraði mark í sigri Keflavíkur á HK í fyrra. Segja má því að hann þekki þessa leiki vel.

„Hundrað prósent. Ég er með bullandi reynslu af þessu og er spenntur fyrir þessu. Eins og ég hef sagt við leikmenn í liðinu að halda ró sinni og þetta verður ekkert eðlilega gaman,“ segir Kári sem segir Fylkismenn mæta fulla sjálfstrausts eftir sigur á HK í undanúrslitum umspilsins.

„Við erum búnir að sanna það að við getum unnið inni í Kór sem ekkert lið gat á tímabilinu.“

En það hefur kannski tekið smá tíma að ná sér niður eftir þessi miklu læti í HK-leiknum á sunnudaginn?

„Við tókum bara rólega æfingu á mánudeginum og svo erum við bara að keyra á ljósabekkina núna til að líta vel út á vellinum,“ segir Kári léttur.

Hann býst þá við skemmtilegum leik á morgun.

„Við erum að búast við skemmtilegum leik. Miðað við úrslitaleikina 2023 og 2024 þá held ég að þetta verði miklu opnara. Mér finnst hafa verið mikil taugaspenna í þessum leikjum síðustu ár. Ég held að menn komi rólegri inn í ár og þetta verði mjög gaman.“

Þróttur og Fylkir mætast klukkan 16:15 á morgun. Leikurinn verður sýndur á Livey og lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi.

Fylkir Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík Íslenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið