„Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Valur Páll Eiríksson skrifar 18. september 2026 12:01 Kári Sigfússon, leikmaður Fylkis. Vísir/Sigurjón Kári Sigfússon, leikmaður Fylkis, þekkir það vel að spila úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli. Hann gerir það þriðja árið í röð á morgun. „Mönnum líður frábærlega. Þetta er spennandi tækifæri fyrir leikmenn og klúbbinn sjálfan,“ segir Kári um úrslitaleik Fylkis og Þróttar sem fram fer á Laugardalsvelli á morgun. Klippa: Spilar úrslitaleikinn þriðja árið í röð Kári spilaði úrslitaleikina 2024 og 2025 með Keflavík. Hann tapaði í fyrra skiptið en vann í það seinna og skoraði mark í sigri Keflavíkur á HK í fyrra. Segja má því að hann þekki þessa leiki vel. „Hundrað prósent. Ég er með bullandi reynslu af þessu og er spenntur fyrir þessu. Eins og ég hef sagt við leikmenn í liðinu að halda ró sinni og þetta verður ekkert eðlilega gaman,“ segir Kári sem segir Fylkismenn mæta fulla sjálfstrausts eftir sigur á HK í undanúrslitum umspilsins. „Við erum búnir að sanna það að við getum unnið inni í Kór sem ekkert lið gat á tímabilinu.“ En það hefur kannski tekið smá tíma að ná sér niður eftir þessi miklu læti í HK-leiknum á sunnudaginn? „Við tókum bara rólega æfingu á mánudeginum og svo erum við bara að keyra á ljósabekkina núna til að líta vel út á vellinum,“ segir Kári léttur. Hann býst þá við skemmtilegum leik á morgun. „Við erum að búast við skemmtilegum leik. Miðað við úrslitaleikina 2023 og 2024 þá held ég að þetta verði miklu opnara. Mér finnst hafa verið mikil taugaspenna í þessum leikjum síðustu ár. Ég held að menn komi rólegri inn í ár og þetta verði mjög gaman.“ Þróttur og Fylkir mætast klukkan 16:15 á morgun. Leikurinn verður sýndur á Livey og lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. Fylkir Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík Íslenski boltinn Mest lesið FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Enski boltinn Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Keppa í róðri með krókódílum Sport Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga Fótbolti Fleiri fréttir „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Sjá meira