Þróttur varð á dögunum bikarmeistari og um er að ræða fyrsta titil í sögu félagsins. Það var því fyrirfram reiknað með að liðið kæmi örlítið þreytt til leiks í Eyjum í dag enda tekur á að vinna titla. Það var raunin í dag þar sem ÍBV vann 4-3 sigur þrátt fyrir að lenda undir.
Leikurinn bar þess merki í upphafi að lítið væri undir enda hvorugt liðið í raun að keppa að neinu á þessum tímapunkti. Ofan á það var nokkuð sterkur vindur á annað markið eins og er oft í Vestmannaeyjum.Lítið var um færi framan af fyrri hálfleik en þegar tæpar tuttugu mínútur voru liðnar brutu gestirnir úr Laugardalnum ísinn, mögulega gegn gangi leiksins.
Þróttur hafði unnið boltann og sótti hratt. Katie Cousins bar boltann upp miðjan völlinn og renndi honum svo til hægri þar sem Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir var ein á auðum sjó. Sigríður lék boltanum upp að endalínu og gaf fyrir markið, Guðný Geirsdóttir í marki heimakvenna renndi sér í átt að boltanum en náði ekki til hans. Það þýddi að Cousins fékk boltann á silfurfati og gat ekki annað en rennt honum í autt markið.
Skömmu síðar fengu Eyjakonur fínt færi en Ninna Björk Þorsteinsdóttir, sem var að leika sinn fyrsta leik í efstu deild, varði vel. Nokkrum mínútum síðar var staðan svo orðin jöfn, 1-1. Allt þökk sé ótrúlegum klaufagangi í vörn Þróttar.
María Eva Eyjólfsdóttir átti þá virkilega þunga snertingu fyrir miðjum velli. Það nýtti Ágústa María Valtýsdóttir sér en hún stal boltanum og var allt í einu sloppin ein í gegn. Ninna Björk kom fljúgandi út úr markinu en Ágústa María lét það ekki á sig fá, lék boltanum framhjá markverðinum og lagði knöttinn snyrtilega í autt markið.Þegar fimm mínútur voru til hálfleiks komst ÍBV yfir eftir góða sókn. Færeyingurinn
Fridrikka Marie Clementsen átti þá frábæra sendingu í gegnum vörn gestanna á Olgu Sevcova. Þrátt fyrir að vera mjög utarlega í teignum ákvað Ninna Björk að koma á móti Olgu sem gerði sér lítið fyrir og lyfti boltanum snyrtilega yfir markvörðinn. Staðan orðin 2-1 og leit út fyrir að hún yrði þannig í hálfleik.
Olga og Fridrikka Marie voru hins vegar á öðru máli. Í uppbótartíma barst boltinn til Olgu sem gaf fyrir markið frá vinstri. Þar kom Fredrikka Marie á ferðinni og skoraði með frábæru skoti í fyrsta, algjörlega óverjandi fyrir Ninnu Björk. Staðan orðin 3-1 og þannig var hún þegar flautað var til hálfleiks örskömmu síðar.
Bikarmeistararnir fengu mark á silfurfati sem galopnaði leikinn þegar Guðný Geirsdóttir í marki ÍBV gerðist sek um slæm mistök. Hin gríðarlega efnilega Bríet Fjóla Bjarnadóttir nýtti sér það að Guðný hitti hreinlega ekki boltann þegar sending barst bakvið vörn ÍBV liðsins og minnkaði muninn.
Það verður seint sagt að það mark hafi gefið gestunum byr undir báða vængi en lítið var um færi eftir markið. Ef eitthvað er var ÍBV líklegra til að bæta við en Þróttur að jafna. Á endanum voru það svo heimakonur sem bættu í forystuna á nýjan leik. Jessica Jean Hinton átti þá frábæra fyrirgjöf frá vinstri sem endaði með að varamaðurinn Allison Grace Lowrey reis hæst á fjærstöng og skallaði boltann í netið af stuttu færi.
Gestirnir minnkuðu muninn í blálok leiksins. Sæunn Björnsdóttir tók aukaspyrnu inn á teig þar sem Kayla Rollins vann boltann í loftinu. Björgey Njála Andreudóttir tók við boltanum skammt frá marki og lagði hann snyrtilega upp í þaknetið. Hennar fyrsta mark í Bestu deildinni.
Markið kom hins vegar of seint fyrir gestina og lokatölur í Eyjum 4-3. ÍBV því komið með 30 stig í 3. sætinu á meðan Þróttur er með 23 stig í 5. sætinu.
Þriðja mark ÍBV var hálfgert náðarhögg fyrir bikarmeistarana úr Laugardalnum. Að fara 2-1 undir inn í hálfleik er eitt en að fá á sig mark á síðustu sekúndu fyrri hálfleiks og vera tveimur mörkum undir er einfaldlega of mikið. Það sannaði sig í dag.
Stjörnur dagsins eru án efa þær Fridrikka Marie Clementsen og Olga Sevcova. Þær tengdu virkilega vel saman í dag og gerðu í raun út um leikinn á fimm mínútna kafla í fyrri hálfleik. Þá ber að nefna unga leikmenn Þróttar. Bríet Fjóla og Björgey Njála eiga framtíðina fyrir sér í boltanum.
Vissulega brútal að ein slök snerting geri leikmann að skúrk en Eva María og Guðný Geirs mæta eflaust í nýjum skóm í næsta leik. Hefði Eva María ekki misst boltann frá sér í fyrri hálfleik hefði ÍBV aldrei jafnað metin og hefði Guðný ekki misst boltann frá sér hefði Þróttur aldrei minnkað muninn.
Umgjörðin í Eyjum er alltaf fín en stemmningin hefur oft verið meiri. Það fannst hins vegar langar leiðir að leikurinn var ekki upp á líf og dauða.
Fínt bara gott bara. Var í hlaupaskóm en ekki takkaskóm, áhugaverð ákvörðun.