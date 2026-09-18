„Maður ekkert það stressaður. Maður er eiginlega bara spenntur fyrir þessu,“ segir Baldur Hannes Stefánsson, fyrirliði Þróttar, um komandi úrslitaleik við Fylki um sæti í Bestu deild karla. Liðin mætast á Laugardalsvelli á morgun.
Það hefur verið nóg um að vera og Þróttur vann hörkueinvígi við Njarðvík í undanúrslitunum.
„Já, þetta er alveg keyrsla. Það er spilað þétt en ég held að þetta sé gott fyrir okkur að vera bara í góðri rútínu og liðið hefur verið þéttara núna síðustu vikurnar,“ segir Baldur.
Þróttarar hafa bætt sig undanfarin ár og komust nærri leiknum í fyrra þegar þeir féllu út í undanúrslitum. Það hefur verið ákveðinn tröppugangur hjá liðinu.
Er þá komið að því núna að skrefið sé tekið til fulls og Þróttur fari að spila með þeim bestu?
„Tilfinning mín fyrir þessum leik er engin önnur en að við séum að fara að klára þetta þannig að maður verður bara að segja já,“ segir Baldur.
Hvernig leik býstu við?
„Ég býst við að hörkuleik. Ég á mjög erfitt með að sjá fyrir mér hvort þetta verði markaleikur eða lokaður leikur. Sem varnarmaður þá vonast ég eftir að þetta verði bara lokaður leikur og við skorum öll mörkin. En ég sé bara fyrir mér að við eigum eftir að sýna góða frammistöðu og klára þetta sko.“
Hvernig er þetta Fylkislið sem þið eruð að mæta?
„Þeir eru mjög vel spilandi og kraftmiklir og geta alveg meitt okkur í hröðum sóknum. En tilfinningin er að það sé meira sem að þeir þurfa að hafa áhyggjur af hjá okkur heldur en við hjá þeim,“ segir Baldur.
Þannig að menn koma nokkuð stóískir og bjartsýnir inn í þetta eða hvað?
„Já, mjög bjartsýnir og yfirvegaðir.“