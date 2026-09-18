Íslenski boltinn

„Fannst á tíma­bili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora”

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Guðni Eiríksson, þjálfari FH, er feginn að sigurmarkið kom í lokin.
Guðni Eiríksson, þjálfari FH, er feginn að sigurmarkið kom í lokin. Anton/Vísir

Guðni Eiríksson þjálfari FH var fyrst og fremst feginn eftir dramatískan 1-0 sigur liðsins á Stjörnunni í Kaplakrika. FH skapaði sér nóg af færum en þurfti að bíða fram á 90. mínútu eftir sigurmarki Andreu Ránar Snæfeld Hauksdóttur.

„Bara feginn og ánægður með að fara með þrjú stig. Mér fannst við gera nóg til þess að vinna þennan leik klárlega en við vorum algjörlega í krummafæti með að koma boltanum í markið,“ sagði Guðni eftir leik.

„Mér fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora, þannig að það var mjög sætt að sjá boltann loksins í netinu undir lok leiks.“

Guðni viðurkenndi að sú hugsun hefði farið að læðast að honum að þetta yrði einfaldlega einn af þeim dögum þar sem boltinn vildi ekki inn.

„Já, klárlega. Það fór í kollinn á mér. Við höfum svo sem verið í þessari stöðu áður þar sem það er bara bras að koma boltanum inn. Mér fannst við samt gera nóg til að koma okkur í góðar stöður.“

FH fékk svo loksins markið sem liðið hafði leitað að þegar Andrea Rán skoraði á 90. mínútu og tryggði heimakonum sigurinn.

„Við unnum leikinn og skoruðum markið sem skipti sköpum. Svo héldum við líka hreinu og það er langt síðan FH-liðið gerði það síðast í deildinni. Það eru því fullt af góðum punktum sem við tökum með okkur.“

Aldís Guðlaugsdóttir, aðalmarkvörður FH, þurfti að fara af velli í hálfleik eftir samstuð við leikmann Stjörnunnar í fyrri hálfleik en Guðni sagðist ekki hafa miklar áhyggjur af meiðslunum.

„Hún fékk högg á lærið, svona „dead leg“. Þá missirðu mátt í lærvöðvanum. Nú þarf hún bara að fara í gott nudd og kælingu og vonandi verður hún klár í næsta leik.“

Fram undan er þétt leikjadagskrá hjá FH og Guðni segir hópinn tilbúinn í verkefnið.

„Stemningin hefur verið frábær hjá FH-liðinu í allt sumar og hún heldur bara áfram þannig. Við erum að fara í hörkuverkefni, fimm leiki á 17 dögum, en við erum með mannskap sem er klár og tilbúinn.“

Guðni býst við að þurfa að rótera liðinu á næstu vikum en segir FH nákvæmlega vilja vera í þessari stöðu.

„Við munum hreyfa við liðinu í þessum fimm leikjum. Við viljum vera í þessari stöðu, við viljum vera í Evrópuleiknum og við viljum spila þessa leiki sem við fáum.“

Fótbolti Besta deild kvenna Íslenski boltinn FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið