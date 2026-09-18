„Fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 18. september 2026 19:42 Guðni Eiríksson, þjálfari FH, er feginn að sigurmarkið kom í lokin. Anton/Vísir Guðni Eiríksson þjálfari FH var fyrst og fremst feginn eftir dramatískan 1-0 sigur liðsins á Stjörnunni í Kaplakrika. FH skapaði sér nóg af færum en þurfti að bíða fram á 90. mínútu eftir sigurmarki Andreu Ránar Snæfeld Hauksdóttur. „Bara feginn og ánægður með að fara með þrjú stig. Mér fannst við gera nóg til þess að vinna þennan leik klárlega en við vorum algjörlega í krummafæti með að koma boltanum í markið,“ sagði Guðni eftir leik. „Mér fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora, þannig að það var mjög sætt að sjá boltann loksins í netinu undir lok leiks.“ Guðni viðurkenndi að sú hugsun hefði farið að læðast að honum að þetta yrði einfaldlega einn af þeim dögum þar sem boltinn vildi ekki inn. „Já, klárlega. Það fór í kollinn á mér. Við höfum svo sem verið í þessari stöðu áður þar sem það er bara bras að koma boltanum inn. Mér fannst við samt gera nóg til að koma okkur í góðar stöður.“ FH fékk svo loksins markið sem liðið hafði leitað að þegar Andrea Rán skoraði á 90. mínútu og tryggði heimakonum sigurinn. „Við unnum leikinn og skoruðum markið sem skipti sköpum. Svo héldum við líka hreinu og það er langt síðan FH-liðið gerði það síðast í deildinni. Það eru því fullt af góðum punktum sem við tökum með okkur.“ Aldís Guðlaugsdóttir, aðalmarkvörður FH, þurfti að fara af velli í hálfleik eftir samstuð við leikmann Stjörnunnar í fyrri hálfleik en Guðni sagðist ekki hafa miklar áhyggjur af meiðslunum. „Hún fékk högg á lærið, svona „dead leg“. Þá missirðu mátt í lærvöðvanum. Nú þarf hún bara að fara í gott nudd og kælingu og vonandi verður hún klár í næsta leik.“ Fram undan er þétt leikjadagskrá hjá FH og Guðni segir hópinn tilbúinn í verkefnið. „Stemningin hefur verið frábær hjá FH-liðinu í allt sumar og hún heldur bara áfram þannig. Við erum að fara í hörkuverkefni, fimm leiki á 17 dögum, en við erum með mannskap sem er klár og tilbúinn.“ Guðni býst við að þurfa að rótera liðinu á næstu vikum en segir FH nákvæmlega vilja vera í þessari stöðu. „Við munum hreyfa við liðinu í þessum fimm leikjum. Við viljum vera í þessari stöðu, við viljum vera í Evrópuleiknum og við viljum spila þessa leiki sem við fáum.“ Fótbolti Besta deild kvenna Íslenski boltinn FH Mest lesið Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Íslenski boltinn Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Íslenski boltinn Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Fleiri fréttir Selfyssingar skoruðu öll mörkin í úrslitaleiknum Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli „Töpuðum á réttan hátt” „Fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora” „Meira sem að þeir þurfa að hafa áhyggjur af hjá okkur“ Uppgjörið: ÍBV - Þróttur 4-3 | Bikarþynnka í Vestmannaeyjum Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana Sjá meira