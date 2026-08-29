Í það minnsta þrjátíu og sjö eru látin eftir drónaárás Rússa vestan við Kænugarð í nótt. Fjörutíu og tvö eru slösuð, þar á meðal fjögur börn, segja yfirvöld á staðnum. Tæp fjögur hundruð hafa verið flutt af svæðinu í kjölfar árásarinnar.
Árásin beindist að vopnageymslu sem staðsett var í nágrenni við íbúasvæði. Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir árás Rússa hafa orsakað sprengingar í drónum, jarðsprengjum og fleiru sem þar var geymt. Árásin hafi þannig haft áhrif á nærliggjandi íbúasvæði, sem og dvalarheimili aldraðra.
Selenskí segir að ráðist verði í rannsókn á vanrækslunni sem leiddi til þess að búnaðurinn var geymdur í nálægð við íbúasvæði. Forsetinn segir að þeir sem ábyrgir séu eigi jafnvel ákæru yfir höfði sér.
Selenskí sagði enn fremur að úkraínskar loftvarnir hefðu skotið niður 233 dróna Rússlandshers í nótt. Dauðsföll urðu þó víðar í Úkraínu í nótt, þar af var eitt fórnarlambið fjórtán ára og annað tveggja ára, að því er BBC greinir frá.
Rússnesk yfirvöld greina á sama tíma frá því að tuttugu og fimm hafi slasast í árásum Úkraínuhers yfir landamærin og tveir hafi látist síðasta sólarhringinn. Þá greinir rússneska netverslunin Ozon frá því að drónaárás hafi verið gerð á eitt vöruhúsa sinna í nótt. Ráðist hafði verið á fyrirtækið á fjórum öðrum stöðum í Rússlandi fyrr í þessari viku.