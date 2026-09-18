Innlent

„Er þetta ekki komið út í hár­toganir?“

Agnar Már Másson skrifar
Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir saksóknari í Dettifossmálinu.
Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir saksóknari í Dettifossmálinu. Vísir/Anton Brink

Saksóknari og verjendur í Dettifossmálinu deila um stærðir á Absolut vodkaflöskum og liti á símum. Réttarhöldin halda áfram en þeim á að óbreyttu að ljúka í dag.

Vitnaleiðslur halda áfram í Dettifossmálinu, sem er á þriðja degi, en í málinu eru Sævar Örn Hilmarsson og Kastriot Pepaj, auk konu hins síðarnefnda og tveggja ungra skipverja, grunaðir um að flytja inn 14 lítra af amfetamínvökva frá Bremerhaven í Þýskalandi með fraktskipinu Dettifossi í apríl 2026.

Þegar lögreglu bárust upplýsingar um annan skipverjann í apríl vaknaði fyrst upp grunur um málið, að sögn eins lögreglumanns sem bar vitni í málinu í dag. Við skoðun á áhöfninni hafi lögregla komið auga á tengsl hins skipverjans við Sævar, en skipverjarnir eru sagðir bestu vinir.

Sjá meira: Dettifossmálið

Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars Arnar, hefur sett verulega út á vinnubrögð lögreglu og ákæruvaldsins. Hann rak garnirnar úr lögreglumanninum um það hvers vegna Sævari hafi ekki verið sýndur sími sem lögregla taldi vera í hans eigu.

Stefán Karl Kristjánsson er verjandi Sævars.Vísir/Anton Brink

Sá sími var sagður skráður inn á Signal-reikning undir nafninu „Cloud“, sem virðist hafa verið tengiliður annars skipverjans sem sótti eiturlyfin til Bremerhaven. 

Lögregla telur Sævar vera umræddan Cloud en síminn fannst á heimili hans. Hann hefur samt neitað því. Sömuleiðis telur lögreglan að Kastriot hafi gengið undir nafninu Milan á Signal, en Kastriot hefur einnig hafnað því. Sími sem hann er talinn hafa notað í málinu hefur ekki fundist og lögreglumaðurinn telur að hann hafi komið þeim síma undan eftir að Sævar var handtekinn í apríl.

Verjandinn fékk lögregluþjóninn til að svara því játandi að engin samtöl um ólöglega starfsemi hefðu átt sér stað á þeirra persónulegu reikningum.

„Það voru engin samskipti þeirra á milli á þeirra prívatreikningum,“ svaraði lögreglumaðurinn en tók engu að síður fram að lögregla teldi margt benda til þess að Cloud og Mílan væru Sævar og Kastriot, sem áttu í samskiptum um meintan fíkniefnaflutning.

Lögregluþjónninn sagði þó að enn væri ekki upplýst hvernig fjármögnun meinta fíkniefnainnflutningsins hafi farið fram. Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir saksóknari áréttaði þá að hann væri ekki ákærður fyrir innflutning fíkniefna.

Stefán Karl spurði lögreglumanninn sömuleiðis spjörunum úr um sem vodkaflöskur eru taldar geyma amfetamínvökva. Ljósmynd af fjórum Absolut vodkaflöskum var varpað upp á skjá, þrjár stórar og ein talsvert minni, sem innihéldu gylltan vökva.

Skipverjarnir höfðu haldið því fram í réttarhöldunum að þetta væru ekki sömu flöskur og um væri að ræða, og þeir höfðu metið að um væri að ræða samtals tíu lítra rúmmál. Spurði Stefán Karl hvort því fylgdi ekki mikið fjárhagslegt tap að missa fjóra lítra af amfetamínbasa. 

„Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ skaut saksóknarinn inn í.

Lögreglumaðurinn taldi ekki rétt að um tíu lítra væri að ræða.

Hver er Gústi?

„Gústi var að segja við mig í gær að þeir vita aldrei af þessu nema þeir fái eih vísbendingu eða eih rattar out,“ segir í skilaboðum annars skipverjans, þess sem þekkti til Sævars, til hins. 

Skilaboðunum var varpað upp á skjá og verjandinn spurði: Hver er Gústi? Og hvers vegna var hann ekki rannsakaður?

Lögreglumaðurinn svaraði á þá leið að ekki þótti tilefni til þess að kanna frekar hver umræddur Gústi væri. Mögulega hafi verið um að ræða dulnefni yfir Sævar, þótt hann fullyrti það ekki.

Tveir símar

„Ég er með tvo síma á borðinu, hvernig eru þeir á litinn?“ spurði Stefán Karl þá einnig og benti með vísifingri og löngutöng á borðið fyrir framan hann.

Mikið hefur verið spurt út í liti á símum á vettvangsljósmyndum til að sannreyna þá síma sem Kastriot og Sævar eru sakaðir um að nota í samskiptum sín á milli og við anan skipverjann.

Dómarinn sagði við lögreglumanninn að hann þyrfti ekki að svara spurningu verjandans.

Stefán svaraði þá spurningunni sjálfur, sagði að annar væri svartur og hinn væri hvítur.

„Það sjá allir sem eru í salnum, líka blaðamenn.“

Blaðamaður í dómssal sá reyndar ekki símann þaðan sem hann sat.

Fíkniefnasmygl með Dettifossi Dómsmál

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