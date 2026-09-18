Sundþjálfari hjá KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður um að hafa ráðist á kollega sinn hjá Gróttu fyrir stefnumótunarfund Sundsambands Íslands í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal í gær. Forseti ÍSÍ lítur málið alvarlegum augum og hlúði að sundþjálfaranum sem slasaðist á vettvangi.
Sundsamband Íslands boðaði forsvarsmenn sundfélaga og þjálfara um allt land til stefnumótunarfundar í húsakynnum ÍSÍ við Engjaveg í Laugardalnum síðdegis í gær. Fulltrúar sunddeilda fjölmenntu en áður en hægt var að stilla saman strengi í sundíþróttinni kom til óvæntra átaka fyrir utan bygginguna.
Þar lágu leiðir sundþjálfara hjá KR og Gróttu saman en síðarnefnda félagið blés í lúðra fyrr á árinu og stofnaði sína eigin sunddeild. Samkvæmt heimildum Vísis réðst sundþjálfari KR á kollega sinn hjá Gróttu með höggum. Tilefnið liggur ekki fyrir en með stofnun sunddeildar Gróttu flutti nokkur fjöldi iðkenda sig frá KR og yfir í Gróttu. Þjálfari Gróttu var áður vinsæll þjálfari hjá KR.
Eftir höggin mun sundþjálfari KR hafa gripið til hnífs og ógnað þjálfara Gróttu.
Fjallað var um málið í dagbók lögreglu í morgun án þess að fram kæmi hverjir ættu í hlut. Þar kemur fram að maður, sem samkvæmt heimildum fréttastofu er sundþjálfari KR, hafi síðan ekið á brott og lögregluþjónar veitt honum eftirför. Henni hafi lokið með því að lögreglan ók á bíl mannsins og tók hann þar með úr umferð.
Unnar Már Ástþórsson, varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að umrætt atvik hafi átt sér stað í Laugardalnum. Maðurinn, sem er á fertugsaldri, var handtekinn og yfirheyrður af lögreglunni. Honum var sleppt úr haldi í morgun. Ekki verður farið fram á gæsluvarðhald yfir honum en málið er enn til rannsóknar.
„Ég veit ekki um líðan hans núna en hann var marinn, blár og skrámaður eftir þetta,“ segir Unnar um líðan þjálfara Gróttu. Hann þurfti að leita sér læknisaðstoðar á sjúkrahúsi. Ekki náðist í þjálfarann við vinnslu fréttarinnar.
Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ, var á leið út úr húsnæði sambandsins skömmu eftir að lögregla handsamaði meintan árásarmann. Hann sagðist ekki vita hvað hefði átt sér stað eða hvers vegna kom til átaka á milli mannanna tveggja.
„Ég var ekki beint vitni að atburðinum en ég var á leiðinni út úr húsi þegar lögreglan var að fara yfir málið með þeim sem var ráðist að og tveimur vitnum,“ segir Willum í samtali við fréttastofu.
Hann staðfestir að þeir sem komu að átökunum hafi verið á leið á fund hjá Sundsambandinu auk annarra þar sem vinna átti að stefnumótun í greininni.
„Það er auðvitað skylda mín að heyra í fólki og svona bregðast við og styðja þann sem hafði orðið fyrir þessari árás, mikilvægt að hann væri ekki einn. Stundum kemur nú áfallið seinna og svo þurfti viðkomandi aðili að fara á bráðamóttöku og í skoðun,“ segir hann.
Fagleg vinna innan ÍSÍ fari nú af stað og hefur Willum þegar haft samband við formenn og framkvæmdastjóra viðkomandi félaga.
„Þetta er auðvitað mjög óvenjulegt, þetta er árás og maður veit ekki hvað veldur og fólk hefur áhyggjur,“ segir hann.
Hvorki formaður Gróttu né formaður KR vildu tjá sig um málið þegar leitast var eftir því. Fulltrúar Sundsambands Íslands vildu einnig ekki tjá sig um málið.