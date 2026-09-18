Innlent

Játar inn­brot í búin

Árni Sæberg skrifar
Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa brotist inn í bú Stjörnugríss á Kjalarnesi og fleiri bú.
Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa brotist inn í bú Stjörnugríss á Kjalarnesi og fleiri bú. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur upplýst innbrot og eignaspjöll í húsnæði Stjörnugríss á Kjalarnesi og Reykjabúið í Mosfellsbæ ásamt fleiri innbrotum í önnur bú á Suðurlandi og Kjalarnesi.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að karlmaður á þrítugsaldri hafi verið handtekinn og hann hafi játað umrædd brot.

Fyrst var brotist inn í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi aðfaranótt mánudagsins 11. maí en síðar í Reykjabú í Mosfellsbæ, þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar, aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Annað innbrot var svo framið í sama svínabú í byrjun þessa mánaðar.

Þá var einnig brotist inn í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í lok júlí með þeim afleiðingum að mikinn fjöldi minka gekk laus um Mosfellsdal og nágrenni. Í tilkynningu lögreglu segir að það innbrot sé enn til rannsóknar og rannsókn þess miði vel vel. Frekari upplýsingar um Dalsbú verði ekki veittar að svo stöddu.

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Fréttin hefur verið uppfærð.

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