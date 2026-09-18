Innlent

Viðar Örn gaf Sæ­vari Louis Vuitton-tösku

Agnar Már Másson skrifar
Sævar Örn Hilmarsson og Viðar Örn Kjartansson. Sá síðarnefndi gaf þeim fyrrnefnda Louis Vuitton-tösku. Viðar Örn skoraði fjögur mörk í 32 A-landsleikjum á hátindi knattspyrnuferilsins. Hann skorar enn mörk en nú fyrir uppeldisfélagið Selfoss.
Sævar Örn Hilmarsson og Viðar Örn Kjartansson. Sá síðarnefndi gaf þeim fyrrnefnda Louis Vuitton-tösku. Viðar Örn skoraði fjögur mörk í 32 A-landsleikjum á hátindi knattspyrnuferilsins. Hann skorar enn mörk en nú fyrir uppeldisfélagið Selfoss. Vísir

Vinir Sævars Arnar Hilmarssonar, sakbornings í Dettifossmálinu, báru skýrslu fyrir dómi í dag til þess að svara fyrir ýmsan varning sem lögreglan lagði hald á, meðal annars Rólex-úr, Louis Vuitton-tösku og Kawasaki-mótorhjól. Meðal vitna var þjóðþekktur knattspyrnumaður.

Það hefur sætt gagnrýni af hálfu verjanda Sævars að lögreglan hafi lagt hald á lúxusmuni á heimili Sævars.

Einn vinur Sævars bar vitni fyrir dómi vegna Rolex-úrs sem vinurinn kvaðst hafa sótt fyrir Sævar í skartgripaverslun til Amsterdam. Þegar verjandi spurði hvers vegna hann bæri skýrslu fyrir dómi svaraði hann að hann hefði sjálfur haft samband við Stefán Karl, verjanda Sævars, eftir að hann frétti að þessi tiltekni munur væri á meðal gagna málsins.

„Ég er mjög gjafmildur“

Síðan bar annar vinur Sævars, Viðar Örn Kjartansson, fyrrverandi landsliðsmaður og atvinnumaður í knattspyrnu sem nú spilar með uppeldisfélaginu Selfossi, vitni fyrir dómi þar sem hann var spurður út í Louis Viutton-tösku sem lögregla lagði hald á við húsleit heima hjá Sævari. Hann sagði að um gjöf til Sævars hefði verið að ræða sem hann hefði fært honum fyrir um þremur árum. Hann hefði keypt töskuna erlendis.

„Ég er mjög gjafmildur maður og hef gefið vinum mínum ótrúlega mikið í gegnum tíðina.“

Spurður hvernig taskan liti út svaraði hann að hún væri ferköntuð og hörð. Þegar hann lýsti því að þetta væri í raun eins og kvenmannstaska mátti heyra fliss í dómsalnum.

Viðar Örn stendur í stórræðum í dag en Selfoss mætir Haukum á Laugardalsvelli í kvöld í úrslitaleik Gatorade-bikarsins, bikarkeppni neðrideildarliða. 

„Ég hvet alla Selfyssinga til þess að fjölmenna á völlinn, þetta er síðasti leikur sumarsins og vonandi förum við alla leið í þessu og tökum bikarinn. Það skiptir miklu máli fyrir næsta tímabil að enda þetta á góðum nótum. Ég held að strákarnir í liðinu eigi skilið smá klapp á bakið eftir þetta sumar. Ég vil sjá ykkur sem flest á vellinum í kvöld og vonandi náum við að koma með bikarinn yfir brúna,“ er haft eftir honum á Facebooksíðu knattspyrnudeildar Ungmennafélags Selfoss.

„Widowmaker“

Að lokum bar enn annar vinur Sævars vitni fyrir dómi og gerði grein fyrir mótorhjóli sem lögregla lagði hald á. Um var að ræða Kawasaki Ninja mótorhjól. 

Vitnið sagðist sjálft ekki hafa haft neitt við bifhjólið að gera og leyfði honum að eiga það. Fyrir „dellukarl eins og hann Sævar“ væri slíkt hjól mikils metið.

Bifhjól af gerðinni Kawasaki Ninja, þó ekki það sem gert var upptækt af Sævari.John Keeble/Getty Images

Hann útskýrði að hjólið væri kallað „the Widowmaker“.

„Ég held að fá mótorhjól hafi drepið fleiri menn,“ sagði hann og uppskar hlátur í dómssal.

Virtist vitnið ekki skilja hvers vegna þetta mótorhjól var til umfjöllunar í dómsmálinu og kvaðst vona að dómurinn agnúaðist ekki of mikið út í „þessa mótorhjóladruslu“.

Vitnið brýndi svo fyrir dómnum að dæma ekki bókina af kápunni.

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