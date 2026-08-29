Erlendir fjölmiðlar fylgjast með Íslandi í dag vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Fulltrúar um fjörutíu fréttamiðla eru staddir hér á landi til að fjalla um málið.
Ef helstu fréttamiðlar nærri Íslandi eru skrunaðir má sjá Íslandi bregða fyrir og myndir af íslenskum fánum.
Breska ríkisútvarpið tók saman helstu punkta fyrir lesendur sína og vísar í skoðanakönnun sem segir að 51,6 prósent hyggist segja nei en tekur fram að fyrri skoðanakannanir hafi talið já-sinna fleiri. Reifað er hvað sé í raun verið að greiða atkvæði um, helstu málefni og rök beggja hliða.
Umfjöllun danska ríkisútvarpsins féll í hendur Helga Ólafssonar sem birti myndband á vefsíðu DR í morgun.
Í TV2 í Danmörku er uppslátturinn annar en fyrirsögnin á þeirra frétt er að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi þvingað Íslendinga í kjörklefana. Þau taka fram í fréttinni sinni að miðað við skoðanakannanir gæti litlu munað.
Langflestar fréttir á norsku miðlunum eru um andlát Haralds Noregskonungs en hann lést snemma í gærmorgun. Norska ríkisútvarpið birti samt sem áður stutta færslu um atkvæðagreiðsluna og birti norska TV2 einnig frétt um að atkvæðagreiðslan væri hafin. Sömuleiðis var birt stutt frétt á vefsíðu finnska ríkisútvarpsins.
Írska ríkisútvarpið minnist einnig á Trump í frétt sinni um atkvæðagreiðsluna en tekur fram að helsti ágreiningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hafi varðað innlend málefni. Þau ræddu við Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, eftir að hún tók til máls á fundi Áfram Ísland í gær.
Sænska ríkisútvarpið tekur einnig þátt í umfjölluninni og birti í gærkvöldi frétt um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þar ræddu þau við fulltrúa sjávarútvegsins og útskýrðu fyrir lesendum að málefni sjávarútvegsins hafi verið afar heitt málefni í aðdraganda kosninganna.
Í þessum rituðu orðum prýðir Austurvöllur forsíðu AP-fréttaveitunnar og segja þau að Íslendingar gangi í kjörklefana eftir að Trump hafi ítrekað haft í hótunum um að taka yfir nágrannalandið Grænland.