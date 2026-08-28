Íslenski boltinn

Systurnar báðar með tvö mörk á Ásvöllum og KR upp í annað sætið

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kara Guðmundsdóttir hefur skorað níu mörk í Lengjudeildinni í sumar.
Kara Guðmundsdóttir hefur skorað níu mörk í Lengjudeildinni í sumar. kr

KR komst upp í 2. sæti Lengjudeildar kvenna með 3-5 sigri á Haukum á Ásvöllum í kvöld. Systurnar Kara og Katla Guðmundsdætur skoruðu báðar tvö mörk fyrir KR-inga.

Leikurinn í kvöld var afar mikilvægur í baráttunni um 2. sæti Lengjudeildarinnar. Fyrir hann voru Haukar með einu stigi meira en KR.

Haukar náðu forystunni á 9. mínútu með marki Höllu Þórdísar Svansdóttur. Kara jafnaði fyrir KR-inga á 21. mínútu en tíu mínútum fyrir hálfleik kom Ragnheiður Tinna Hjaltalín Haukum aftur yfir.

Kara jafnaði aftur fyrir KR á 56. mínútu en þá tók systir hennar við keflinu. Katla kom gestunum yfir á 69. mínútu og skoraði svo annað mark sitt og fjórða mark KR þegar sjö mínútur voru til leiksloka.

Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir kom KR-ingum þremur mörkum yfir á 88. mínútu en Sara Björk Gunnarsdóttir lagaði stöðuna fyrir Hauka á lokamínútunni. Lokatölur 3-5, KR í vil.

KR er nú með 29 stig í 2. sæti Lengjudeildarinnar, einu stigi á eftir HK og Haukum sem eru í sætum þrjú og fjögur. 

Selfoss, sem er í 5. sætinu, er með 26 stig og getur jafnað KR að stigum með sigri á toppliði Gróttu á morgun. Vinni Seltirningar Selfyssinga hins vegar tryggja þeir sæti í Bestu deildinni.

Lengjudeild kvenna Haukar KR

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