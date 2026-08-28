Systurnar báðar með tvö mörk á Ásvöllum og KR upp í annað sætið

KR komst upp í 2. sæti Lengjudeildar kvenna með 3-5 sigri á Haukum á Ásvöllum í kvöld. Systurnar Kara og Katla Guðmundsdætur skoruðu báðar tvö mörk fyrir KR-inga.
Leikurinn í kvöld var afar mikilvægur í baráttunni um 2. sæti Lengjudeildarinnar. Fyrir hann voru Haukar með einu stigi meira en KR.
Haukar náðu forystunni á 9. mínútu með marki Höllu Þórdísar Svansdóttur. Kara jafnaði fyrir KR-inga á 21. mínútu en tíu mínútum fyrir hálfleik kom Ragnheiður Tinna Hjaltalín Haukum aftur yfir.
Kara jafnaði aftur fyrir KR á 56. mínútu en þá tók systir hennar við keflinu. Katla kom gestunum yfir á 69. mínútu og skoraði svo annað mark sitt og fjórða mark KR þegar sjö mínútur voru til leiksloka.
Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir kom KR-ingum þremur mörkum yfir á 88. mínútu en Sara Björk Gunnarsdóttir lagaði stöðuna fyrir Hauka á lokamínútunni. Lokatölur 3-5, KR í vil.
Kæru aðdáendur fótbolta. Hér eru 1 mínúta og 41 sekúnda með öllum 8 mörkunum sem voru skoruð í leik Hauka og KR. Leikur ársins? Já. Hann er kominn. ÞVÍLÍK VEISLA og það var Magnús Haukur Harðarson sem lýsti því sem fram fór - alls ekki af yfirvegun.Ps. Lengjudeildarmörk kvenna… pic.twitter.com/61zjgr4Dyw— Livey (@liveyevents) August 28, 2026
Kæru aðdáendur fótbolta. Hér eru 1 mínúta og 41 sekúnda með öllum 8 mörkunum sem voru skoruð í leik Hauka og KR. Leikur ársins? Já. Hann er kominn. ÞVÍLÍK VEISLA og það var Magnús Haukur Harðarson sem lýsti því sem fram fór - alls ekki af yfirvegun.Ps. Lengjudeildarmörk kvenna… pic.twitter.com/61zjgr4Dyw
KR er nú með 29 stig í 2. sæti Lengjudeildarinnar, einu stigi á eftir HK og Haukum sem eru í sætum þrjú og fjögur.
Selfoss, sem er í 5. sætinu, er með 26 stig og getur jafnað KR að stigum með sigri á toppliði Gróttu á morgun. Vinni Seltirningar Selfyssinga hins vegar tryggja þeir sæti í Bestu deildinni.