Gætu spilað sinn fyrsta leik í deildinni fyrir Arsenal

Bruno Guimaraes og Ezri Konsa gætu spilað sinn fyrsta leik fyrir Englandsmeistara Arsenal í ensku úrvalsdeildinni á mánudaginn. Mikel Arteta, knattspyrnustjóri liðsins, þurfti að svara fyrir ansi margt á blaðamannafundi í gær.
Bruno, sem var keyptur til Arsenal frá Newcastle United fyrir tímabilið, kom við sögu í leiknum um Samfélagsskjöldin en meiddist svo fyrir fyrsta leik Arsenal í deildinni gegn Coventry City. Hann er byrjaður að æfa á nýjan leik og gæti komið við sögu gegn Aston Villa á útivelli á mánudaginn.
Þá gæti Ezri Konsa, nýr varnarmaður Arsenal sem keyptur var frá Aston Villa, spilað sinn fyrsta leik fyrir félagið og þá gegn sínu gamla félagi.
„Hann er klár. Er búinn að vera æfa mjög vel og er til taks,“ sagði Arteta á blaðamannafundi um Konsa.
Á sama tíma er mikið hvíslað um það hvort Arsenal muni geta nælt í argentínska sóknarmanninn Julian Alvarez frá Atletico Madrid. Arteta neitaði að tjá sig um leikmanninn á blaðamannafundinum.
Þá er búist við því að Brasilíumennirnir og nafnarnir Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus yfirgefi Arsenal fyrir lok félagsskiptagluggans í næstu viku. Martinelli er langt kominn með að færa sig um set til Sádi-Arabíu.
Jesus æfði ekki með Arsenal í gær og þá yfirgaf Martinelli æfingarsvæði félagsins á undan öðrum.
„Þetta er bara eitt af þessum persónulegum málum sem við erum að eiga við. Ég tel að allir viti það hversu mikið við elskum Martinelli. Hver sem útkoman verður, þá verður hún ofan á vegna þess að allir séu sammála um að hún sé sú rétta í stöðunni.“