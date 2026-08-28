Selja Enzo ef rétt verð fæst fyrir hann

Chelsea er tilbúið að selja miðjumanninn Enzo Fernandez til Manchester City fyrir rétt verð. Xabi Alonso, knattspyrnustjóri Chelsea, hélt Enzo utan hóps í gær.
Það er Sky Sports sem greinir frá en Enzo hefur verið á mála hjá Chelsea síðan árið 2023 þegar að hann gekk í raðir félagsins frá Benfica fyrir um 107 milljónir punda.
Enzo Maresca, fyrrverandi knattspyrnustjóri Chelsea og nú stjóri Manchester City, er mikill aðdáandi leikmannsins og vill fá hann til liðs við sig á nýjan leik.
Góðu fréttirnar þær að Chelsea er tilbúið að selja Enzo, en aðeins fyrir rétt verð og ef félagið nær að styrkja leikmannahópinn enn frekar fyrir lok félagsskiptagluggans í næstu viku.
Chelsea spilaði við Luton í enska deildarbikarnum í gær og þrátt fyrir að Alonso hafi í aðdraganda leiksins sagt að Enzo væri klár í slaginn, var Argentínumaðurinn ekki valinn í leikmannahópinn í gær.
Talið er að Chelsea vilji fá um 120 milljónir punda fyrir Enzo Fernandez. Argentínski landsliðsmaðurinn kom við sögu í sigri Chelsea í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar um síðastliðna helgi gegn Fulham en stuðningsmenn Chelsea bauluðu hressilega á hann því talið er að Enzo vilji ganga í raðir Manchester City.