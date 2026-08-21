Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin: Út­sendari FH refsaði toppliðinu og Ása Björg með sýningu

Sindri Sverrisson skrifar
Vigdís Edda Friðriksdóttir var ekki lengi að láta að sér kveða fyrir Stjörnuna.
Vigdís Edda Friðriksdóttir var ekki lengi að láta að sér kveða fyrir Stjörnuna. Stjarnan

Stjörnukonur gáfu FH-ingum færi á að komast á topp Bestu deildarinnar í fótbolta í kvöld þegar þær unnu frábæran 2-0 sigur gegn meisturum Breiðabliks í gærkvöld. Grindavík/Njarðvík vann 4-0 stórsigur á Fram þar sem Ása Björg Einarsdóttir var í aðalhlutverki. Mörkin má sjá á Vísi.

Vigdís Edda Friðriksdóttir, nýkomin til Stjörnunnar að láni frá FH, kom inn á sem varamaður og skoraði fyrra markið gegn Blikum í gær, á 79. mínútu með góðum skalla eftir hornspyrnu. Snædís María Jörundsdóttir bætti svo við marki þremur mínútum síðar.

Stjarnan hafði ekki unnið í fjórum síðustu leikjum en fékk öll þrjú stigin gegn Blikakonum sem höfðu verið sjóðheitar í deildinni. Leikið var í Miðgarði, knattspyrnuhöll Stjörnunnar, vegna framkvæmda á Samsung-vellinum.

Í Reykjanesbæ var Ása Björg afar áberandi en hún kom Grindavík/Njarðvík yfir um miðjan fyrri hálfleik og bætti svo við öðru marki á 75. mínútu. Hún var ekki hætt því hún lagði svo upp þriðja mark heimakvenna, sem Santa Vuskane skoraði, en Santa lagði svo upp lokamarkið fyrir Emersen Jennings í lokin.

Sigurinn er kærkominn fyrir Grindavík/Njarðvík sem nú er í 5. sæti með 22 stig og langt komið með að tryggja sér sæti í efri hlutanum fyrir skiptingu. Sex efstu liðin verða í efri hlutanum og er Grindavík/Njarðvík nú fjórum stigum á undan Þór/KA og Þrótti sem eru í 6. og 7. sæti en eiga leik til góða í kvöld. Fram situr eftir með 16 stig, þremur stigum frá fallsæti.

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