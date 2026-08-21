Stjörnukonur gáfu FH-ingum færi á að komast á topp Bestu deildarinnar í fótbolta í kvöld þegar þær unnu frábæran 2-0 sigur gegn meisturum Breiðabliks í gærkvöld. Grindavík/Njarðvík vann 4-0 stórsigur á Fram þar sem Ása Björg Einarsdóttir var í aðalhlutverki. Mörkin má sjá á Vísi.
Vigdís Edda Friðriksdóttir, nýkomin til Stjörnunnar að láni frá FH, kom inn á sem varamaður og skoraði fyrra markið gegn Blikum í gær, á 79. mínútu með góðum skalla eftir hornspyrnu. Snædís María Jörundsdóttir bætti svo við marki þremur mínútum síðar.
Stjarnan hafði ekki unnið í fjórum síðustu leikjum en fékk öll þrjú stigin gegn Blikakonum sem höfðu verið sjóðheitar í deildinni. Leikið var í Miðgarði, knattspyrnuhöll Stjörnunnar, vegna framkvæmda á Samsung-vellinum.
Í Reykjanesbæ var Ása Björg afar áberandi en hún kom Grindavík/Njarðvík yfir um miðjan fyrri hálfleik og bætti svo við öðru marki á 75. mínútu. Hún var ekki hætt því hún lagði svo upp þriðja mark heimakvenna, sem Santa Vuskane skoraði, en Santa lagði svo upp lokamarkið fyrir Emersen Jennings í lokin.
Sigurinn er kærkominn fyrir Grindavík/Njarðvík sem nú er í 5. sæti með 22 stig og langt komið með að tryggja sér sæti í efri hlutanum fyrir skiptingu. Sex efstu liðin verða í efri hlutanum og er Grindavík/Njarðvík nú fjórum stigum á undan Þór/KA og Þrótti sem eru í 6. og 7. sæti en eiga leik til góða í kvöld. Fram situr eftir með 16 stig, þremur stigum frá fallsæti.
Stjarnan gerði sér lítið fyrir og vann 2-0 sigur á toppliði Breiðabliks þegar liðin mættust í 17. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Stjarnan vann einnig fyrri leik liðanna á Kópavogsvelli og er því með sannkallað hreðjatak á Blikum í ár.
Grindavík/Njarðvík jók möguleika sína á að vera í efri helmingi Bestu deildar kvenna eftir skiptingu verulega með 4-0 sigri á Fram í fyrsta leik 16. umferðar í Njarðvík í kvöld. Ása Björg Einarsdóttir skoraði fyrstu tvö mörk leiksins og lagði það þriðja upp fyrir Söntu Vuskane. Sú síðarnefnda lagði svo fjórða og síðasta mark leiksins upp fyrir Emersen Jennings.