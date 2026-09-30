Búlgarar verða með nýjan landsliðsþjálfara á hliðarlínunni á Laugardalsvelli á laugardaginn eftir að Aleksandar Dimitrov tilkynnti á blaðamannafundi í gærkvöld, strax eftir leik við Eistland, að hann væri hættur.
Búlgaría gerði aðeins markalaust jafntefli á heimavelli við Eistlendinga í gærkvöld og frammistaða liðsins var slík að Dimitrov sá ekki annan kost en að stíga frá borði. Áður hafði liðið tapað 2-1 á heimavelli gegn Lúxemborg á laugardaginn og er því neðst í riðlinum með eitt stig en Ísland er efst með fjögur stig.
„Mjög kaótískur leikur af okkar hálfu. Leikplanið okkar gekk ekki upp. Í sóknarfasanum varð pressan engin. Þetta þýðir að við höfum misst traust leikmannanna,“ sagði Dimitrov við fjölmiðla í gærkvöld.
„Með þessum leik og þessari frammistöðu erum við búnir. Takk fyrir tækifærið sem knattspyrnusambandið veitti mér,“ sagði Dimitrov.
Dimitrov náði aðeins að stýra Búlgaríu í tíu leikjum og vann liðið þrjá leiki, gerði tvö jafntefli og tapaði fimm leikjum.
Leikur Íslands og Búlgaríu er á Laugardalsvelli á laugardaginn klukkan 16.