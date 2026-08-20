Vel lá á Gylfa Tryggvasyni, þjálfara Grindavíkur/Njarðvíkur, eftir stórsigur á Fram, 4-0, á heimavelli í kvöld. Hann var einkar ánægður með frammistöðu síns liðs og hrósaði því í hástert í leikslok.
„Við bara fórum mjög ýkt í okkar gildi og það sem við vildum standa fyrir í dag. Stelpurnar lögðu sig hundrað prósent fram í dag, voru tilbúnar að hérna fara í stríð á vellinum og þegar þær voru með boltann, tilbúnar að vera hugrakkar og mér fannst þær bara frábærar í dag. Mér fannst þær ótrúlega góðar í dag og ég er mjög, mjög hamingjusamur með þessa frammistöðu,“ sagði Gylfi í samtali við Vísi eftir leik.
Grindavík/Njarðvík leiddi með einu marki í hálfleik. Fram byrjaði seinni hálfleikinn vel en síðan náði Grindavík/Njarðvík aftur góðum tökum á leiknum.
„Þær breyttu um kerfi í hálfleik og við þurftum smá tíma til þess að aðlagast því. Svo bara gerðu þær það. Þær eru ótrúlega klókar og skilja leikinn mjög vel, eru mjög góðar í að aðlagast breyttum nálgunum frá andstæðingum og mér fannst þær bara leysa þennan leik ótrúlega vel. Þær fundu þá bara nýju svæðin sem opnuðust og ég get ekki hrósað þeim mikið meira,“ sagði Gylfi.
Grindavík/Njarðvík sótti mikið fram hægri kantinn í kvöld, sérstaklega í fyrri hálfleik, þar sem Ása Björg Einarsdóttir var mjög áberandi. Gylfi segir að ekki hafi verið lagt upp með það fyrir leik að sækja meira hægra megin.
„Þetta bara spilaðist þannig. Við leggjum aldrei upp með að sækja eitthvað ákveðið megin eða ákveðið. Við leitum bara að svæðunum sem eru laus. Mér finnst við góðar í öllum tegundum af sóknarleik og í þetta sinn reyndist hægri kanturinn bara vera góður,“ sagði Gylfi.
„Ása var frábær í dag og þá er ég bara ánægður með stelpurnar að láta hana fá boltann og sjá um þetta. En það var ekkert lagt upp með það fyrir leik. Þær spiluðu þetta bara þannig.“
Með sigrinum í kvöld styrktu stelpurnar hans Gylfa stöðu sína í baráttunni um að lenda í efri helmingi Bestu deildarinnar eftir skiptingu. Gylfi vill halda áfram á sömu braut og lið hans var á í kvöld.
„Ég vil bara spila svona alltaf. Ég væri til í það. Mér er alveg sama um hvar við lendum í töflunni og eitthvað svoleiðis. Ég er bara ánægður með hvernig liðið spilaði í dag. Mér fannst þetta frábært. Við förum mjög stolt af velli í dag eftir þessa frammistöðu og hvernig við spiluðum leikinn finnst mér bara frábært og við erum mjög ánægð með þetta. Þannig að við viljum bara halda áfram að byggja ofan á þetta,“ sagði Gylfi.
Miklar breytingar hafa orðið á leikmannahópi Grindavíkur/Njarðvíkur á þessu tímabili.
„Ég ræddi aðeins fyrir leikinn að þetta snerist svolítið um að mynda tengingar á milli nýju leikmannanna okkar og það er að gerast. Við erum að setja nýja leikmenn inn á sem eru að koma inn af bekknum og skora beint inn í byrjunarliðið og standa sig vel. Við erum með nýjan markmann í öðrum hverjum leik og tengingarnar eru að myndast og þegar tengingarnar myndast finnst mér við vera frábært lið,“ sagði Gylfi.
Grindavík/Njarðvík var enn og aftur með nýjan markvörð í kvöld, Stephanie Bukovec. Hún tók sannarlega áhættu í leiknum en slapp með það.
„Mér fannst hún geggjuð. Hún var mjög hugrökk og spilaði þennan leik eins og útispilari. Hún er útispilari og fær frelsi hjá okkur til þess að spila sem útispilari. Þótt hún sé í hönskum og öðruvísi lit á treyju hefur hún fullt frelsi til að fara í öll skógarhlaup sem henni dettur í hug og okkur finnst það bara gaman,“ sagði Gylfi.
„Ef það kostar, og það hefði klárlega getað kostað mark í dag, erum við alveg tilbúin að mæta þeim afleiðingum. En það er ekkert alltaf sem það kostar mark, þannig að bara gaman. Fótbolti má alveg líka vera skemmtilegur sko og við reynum að hafa hann skemmtilegan og mér fannst þetta bara skemmtilegt.“