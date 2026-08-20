Stjarnan gerði sér lítið fyrir og vann 2-0 sigur á toppliði Breiðabliks þegar liðin mættust í 17. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Stjarnan vann einnig fyrri leik liðanna á Kópavogsvelli og er því með sannkallað hreðjatak á Blikum í ár.
Leikur kvöldsins var merkilegur fyrir nokkrar sakir. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir var að spila gegn sínu fyrrum félagi eftir að færa sig yfir í Kópavoginn fyrir ekki svo löngu. Leikið var innandyra í Miðgarði, fjölnota íþróttahúsi Stjörnunnar og þá áttu Blikar harma að hefna eftir óvænt tap á Kópavogsvelli í fyrri leik liðanna á leiktíðinni.
Það var líkt og spennustigið væri hátt í upphafi leiks þar sem ákefðin var mikil en fegurðin þeim mun minni. Liðin verða ekki sökuð um að hlaupa ekki nóg framan af fyrri hálfleik en gæði á boltann voru annað mál. Mögulega var völlurinn að hafa áhrif en báðir höfðu báðir þjálfarar orð á því fyrir leik að völlurinn væri heldur þurr þar sem leikflöturinn var ekki vökvaður eins og vaninn er bæði á Kópavogs- og Samsung-vellinum.
Murielle Tiernan, sóknarmaður Stjörnunnar, fékk besta færi fyrri hálfleiks þegar hún sneri laglega á Elínu Helenu Karlsdóttur, miðvörð gestanna. Því miður fyrir Murielle var Taylor Kane í marki Breiðabliks vel með á nótunum, lokaði hratt á Murielle og varði vel. Var það eina virkilega góða færi fyrri hálfleiks.
Bæði lið fengu fín færi í síðari hálfleik en gestirnir úr Kópavogi voru þó talsvert sterkari aðilinn. Þær sóttu og sóttu en færi Stjörnunnar komu eftir skyndisóknir. Bæði lið hefðu í raun átt að setja að lágmarki eitt mark en inn vildi boltinn ekki fyrr en rétt rúmar tíu mínútur voru til leiksloka.
Þóra María Hjaltadóttir tók þá hornspyrnu inn á teig. Vigdís Edda Friðriksdóttir reis þar hæst og stangaði boltann í netið. Staðan orðin 1-0 og ekki löngu síðar var hún orðin 2-0.
Boltinn barst þá frá vinstri yfir á hægri þar sem Fanney Lísa Jóhannesdóttir negldi boltanum fyrir fætur Snædísar Maríu Jörundsdóttir sem kláraði færið af mikilli yfirvegun undir Kane sem kom askvaðandi út úr marki sínu. Staðan orðin 2-0 og reyndust það lokatölur í Miðgarði.
Fyrra mark Stjörnunnar. Það kom í raun gegn gangi leiksins og gjörbreytti leikmyndinni.
Varamennirnir Vigdís Edda og Snædís María eru stjörnur kvöldsins. Þá verður að hrósa Bridgette Nicole Skiba í marki Stjörnunnar fyrir að gera virkilega vel í fyrirgjöfum Breiðabliks, sérstaklega í fyrri hálfleik.. Ótrúlegt hvað markmvörðum getur liðið vel þegar það er logn og heiðskírt.
Hvað skúrkinn varðar þá verður Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir að nýta færin betur. Hrein unun að horfa á hana með boltann út á velli en hún fékk færi til að skora eitt ef ekki tvö mörk.
Fín frammistaða hjá teyminu. Leikurinn fékk að fljóta vel og ekki út á neitt að setja.
Það er alltaf ákveðinn æfingaleikjafnykur að spila inni. Bergmálið og þurrt gervigras er aldrei uppskrift af góðri stemningu en Stjarnan gerði hvað hún gat. Vonandi verður hljóðkerfið þó komið í lag fyrir næsta leik.
„Ég á erfitt með að setja það í orð. Stoltur af liðinu mínu, ógeðslega stoltur af af þessum stelpum sem ég þjálfa. Búið að tala allskonar skít um Stjörnuna í dag, félagið, klúbbinn og alla. Þær sýndu heldur betur hvað Stjarnan er um. Gæti ekki verið stoltari og sáttari með stelpurnar í dag,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir leik.
Þetta var annar sigur Stjörnunnar á Breiðabliki í sumar. Hvað veldur?
„Held að þær mótiveri sig bara á móti þeim. Þetta eru nágrannar okkar og Stjarnan hefur alltaf, líka í fyrra og hitt í fyrra, spilað vel á móti Breiðabliki. Það er einhver rígur þarna á milli, þurfti ekki að segja neitt fyrir leikinn í dag - þær voru bara klárar. Voru tilbúnar að leggja líf og sál í það sem þær eru að gera.“
„Vigdís Edda, nýkomin til okkar og var algjörlega frábær. Breytti leiknum. Vil samt ekki taka neina út fyrir sviga. Fannst allar í liðinu, hvort sem það var frá fyrsta manni yfir í síðasta sem eiga hrós skilið. Þetta er það sem Stjarnan snýst um.“
„Alltaf svekkjandi að tapa. Óánægður með margt, sjálfan mig og frammistöðuna í fyrri hálfleik. Tek ábyrgð á því, ég og þjálfarateymið lögðum leikinn ekki nægilega vel upp með boltann. Stjarnan pressaði okkur mjög vel og við áttum rosalega erfitt með að komast í takt við leikinn. Seinni hálfleikurinn var allt annað. Sóknarlega séð vorum við að skapa fleiri færi og ná að spila aðeins betur en svekktur með úrslitin,“ sagði Ian Jeffs, þjálfari Blika, eftir leik.
„Mjög ánægð með þennan leik. Flottur leikur hjá okkur og svo gott að fá sigur,“ sagði Snædís María Jörundsdóttir, annar af markaskorurum Stjörnunnar, eftir leik.
„Bara ágæt. Erfitt að koma inn í svona leik en bara geggjað, og geggjað að skora,“ sagði Snædís María um eigin frammistöðu.
„Það eru alltaf orkumiklir leikir á móti Breiðabliki. Mjög skemmtilegir leikir, bestu leikirnir.“
„Ekkert öðruvísi í undirbúningnum en lögðum meiri áherslu á að hafa gaman, sýna meiri orku fyrir liðið og hvetja. Við gerðum það í dag og það skilaði þremur stigum.“