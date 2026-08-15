Leik lokið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Árni Gísli Magnússon skrifar 15. ágúst 2026 18:57 Eiður Orri Ragnarsson fagnar öðru marka sinna á Akureyri í kvöld. Sýn Sport Keflvíkingar sóttu í kvöld þrjú stig norður á Akureyri í Bestu deild karla í fótbolta. Keflavíkurliðið fór upp um tvö sæti og upp í fimmta sætið með 2-0 sigri á botnliði Þórs. Þórsarar voru búnir að vinna tvo síðustu heimaleiki sína og voru taplausir fyrir norðan síðan í júní. Keflvíkingar höfðu tapað þremur útileikjum í röð og voru að vinna sinn fyrsta útisigur síðan 8. maí eða í 99 daga. Eiður Orri Ragnarsson skoraði bæði mörk Keflvíkinga, það fyrra með frábæru langskoti í fyrri hálfleiknum en það seinna eftir að hafa sloppið einn í gegn í þeim síðari. Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld. Besta deild karla Þór Akureyri Keflavík ÍF