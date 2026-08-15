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Leik lokið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Kefla­víkur í 99 daga

Árni Gísli Magnússon skrifar
Eiður Orri Ragnarsson fagnar öðru marka sinna á Akureyri í kvöld.
Eiður Orri Ragnarsson fagnar öðru marka sinna á Akureyri í kvöld. Sýn Sport

Keflvíkingar sóttu í kvöld þrjú stig norður á Akureyri í Bestu deild karla í fótbolta. Keflavíkurliðið fór upp um tvö sæti og upp í fimmta sætið með 2-0 sigri á botnliði Þórs.

Þórsarar voru búnir að vinna tvo síðustu heimaleiki sína og voru taplausir fyrir norðan síðan í júní. Keflvíkingar höfðu tapað þremur útileikjum í röð og voru að vinna sinn fyrsta útisigur síðan 8. maí eða í 99 daga.

Eiður Orri Ragnarsson skoraði bæði mörk Keflvíkinga, það fyrra með frábæru langskoti í fyrri hálfleiknum en það seinna eftir að hafa sloppið einn í gegn í þeim síðari.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

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