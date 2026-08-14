Guillermo Hoyos, þjálfari Inter Miami, segir mikilvægt að Lionel Messi fái frið þegar hann snýr aftur til fótboltans eftir andlát föður síns, Jorge Messi.
Jorge Messi lést 8. ágúst á sjúkrahúsi í borginni Rosario í miðhluta Argentínu. Hann var 68 ára.
„Ég held að allt þurfi að þróast smám saman; þetta er djúp sorg og það er ekki eitthvað sem breytist á einni nóttu,“ sagði Hoyos fyrir leik helgarinnar.
„Þess vegna tel ég að þögnin sé besta nálgunin, þögn, ró og friður, sem gerir honum kleift að finna sínar eigin stundir. Við þurfum að standa með honum og deila þögninni; fyrir mér er þögnin mikilvæg, hún hjálpar manni að finna leiðina áfram. Hann er sannarlega dásamleg manneskja og á dásamlega fjölskyldu,“ sagði Hoyos.
Miami coach stresses that Messi needs privacyInter Miami CF manager Guillermo Hoyos emphasized the need for privacy as Lionel Messi navigates a return to football following the passing of his father, Jorge Messi.https://t.co/RxFanBOXPP— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) August 14, 2026
Miami coach stresses that Messi needs privacyInter Miami CF manager Guillermo Hoyos emphasized the need for privacy as Lionel Messi navigates a return to football following the passing of his father, Jorge Messi.https://t.co/RxFanBOXPP
Messi kom með flugi á laugardagskvöldi til Rosario, þar sem fréttir í Argentínu sögðu að hann hefði verið viðstaddur einkaathöfn. Hann sneri aftur til Miami og kom aftur til móts við Inter Miami-liðið fyrir leikinn í deildabikarnum gegn Club León á miðvikudagskvöldið.
Messi byrjaði leikinn gegn León á bekknum, áður en hann kom inn á völlinn sem varamaður í hálfleik og spilaði seinni 45 mínúturnar. Hann fékk standandi lófaklapp frá Nu-leikvanginum þegar hann gekk inn á völlinn.
„Það eru engin orð. Ég finn ekkert orð yfir gildi hans sem manneskju. Við erum ekki að tala um gildi hans sem leikmanns, heldur gildi hans sem dásamlegrar manneskju með risastórt hjarta. Stundum eru orð bara ekki nóg,“ sagði Hoyos um hollustu Messi við liðið.
Messi æfði með restinni af liðinu á föstudagsmorgun þegar Inter Miami undirbýr sig fyrir leik gegn Nashville SC á laugardag í MLS-deildinni.
❓Lionel Messi’s status for Saturday is unclear!Guillermo Hoyos said this when asked if #Messi would be available vs Columbus Crew:“He got here a little bit ago so we haven’t had a chance yet to properly talk about it. But we’re happy (he and De Paul) are back.” #InterMiami pic.twitter.com/bxfqNx3ga0— Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 31, 2026
❓Lionel Messi’s status for Saturday is unclear!Guillermo Hoyos said this when asked if #Messi would be available vs Columbus Crew:“He got here a little bit ago so we haven’t had a chance yet to properly talk about it. But we’re happy (he and De Paul) are back.” #InterMiami pic.twitter.com/bxfqNx3ga0