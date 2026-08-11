Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að það væru skelfileg mistök ef Gianni Infantino yrði gert að hætta sem forseta FIFA.
Spjótin hafa staðið á Infantino síðustu daga eftir misheppnaða tilraun hans til að selja hlut í mótum sambandsins, eins og HM, til einkaaðila.
Trump og Infantino eru miklir vinir og Bandaríkjaforseti hefur nú í fyrsta sinn tjáð sig um mál Infantinos eftir að allt fór í háaloft.
„FIFA myndi gera skelfileg mistök ef þeir, af einhverri ástæðu, íhuguðu að skipta Gianni Infantino út,“ skrifaði Trump á samfélagsmiðla.
FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or… pic.twitter.com/siI87iuSab— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2026
FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or… pic.twitter.com/siI87iuSab
„Hann er frábær enda nýbúinn að stýra farsælasta HM, fjórum sinnum farsælla en nokkurt annað mót sem haldið hefur verið. Ef hann fer mun það aldrei verða jafn farsælt eða arðbært aftur.“
Heimsmeistaramótið 2026 fór að stærstum hluta fram í Bandaríkjunum en því lauk 19. júlí. Níu dögum seinna bárust fréttir af því að Infantino hygðist stofna félagið FFE (FIFA Forward Enterprise) til að halda utan um mót á vegum sambandsins.
Infantino hafði hugmyndir um að selja um tuttugu prósenta hlut í félaginu til einkafjárfesta. Fyrirtækið Thrive Eternal átti að halda utan um fjárfestinguna. Stofnandi þess er Joshua Kushner, bróðir tengdasonar Trumps, Jareds.
Hugmyndir Infantinos um einkafjárfestingu í innviðum FIFA mættu mikilli andstöðu og á endanum sá hann sig knúinn til að hætta við allt.
Í gær sendu knattspyrnusambönd Asíu, Evrópu og Norður- og Mið-Ameríku frá sér opið bréf þar sem vinnubrögð Infantinos voru harðlega gagnrýnd.
Mikil alvara virðist vera komin í samtal nokkurra álfusambanda í fótboltaheiminum um hvernig framtíðin muni líta út ef þau ákveða að sniðganga keppnir Alþjóðaknattspyrnusambandsins.
AFC, Concacaf og UEFA senda opið bréf til aðdáenda fótbolta þar sem verið er að sýna samstöðu gegn vinnubrögðum og tillögum Gianni Infantino, forseta FIFA, að selja heimsmeistaramótið til einkafjárfesta.
FIFA gagnrýnir harðlega það sem sambandið segir vera skipulagða aðför með það að markmiði að grafa undan sambandinu og forseta þess Giani Infantino.