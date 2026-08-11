Fótbolti

Trump segir að það væru skelfi­leg mis­tök að koma Infantino frá völdum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Donald Trump og Gianni Infantino eru mestu mátar. Skemmst er að minnast þess þegar Infantino veitti Trump friðarverðlaun FIFA á síðasta ári.
Donald Trump og Gianni Infantino eru mestu mátar. Skemmst er að minnast þess þegar Infantino veitti Trump friðarverðlaun FIFA á síðasta ári. epa/YOAN VALAT

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að það væru skelfileg mistök ef Gianni Infantino yrði gert að hætta sem forseta FIFA.

Spjótin hafa staðið á Infantino síðustu daga eftir misheppnaða tilraun hans til að selja hlut í mótum sambandsins, eins og HM, til einkaaðila.

Trump og Infantino eru miklir vinir og Bandaríkjaforseti hefur nú í fyrsta sinn tjáð sig um mál Infantinos eftir að allt fór í háaloft.

„FIFA myndi gera skelfileg mistök ef þeir, af einhverri ástæðu, íhuguðu að skipta Gianni Infantino út,“ skrifaði Trump á samfélagsmiðla.

„Hann er frábær enda nýbúinn að stýra farsælasta HM, fjórum sinnum farsælla en nokkurt annað mót sem haldið hefur verið. Ef hann fer mun það aldrei verða jafn farsælt eða arðbært aftur.“

Heimsmeistaramótið 2026 fór að stærstum hluta fram í Bandaríkjunum en því lauk 19. júlí. Níu dögum seinna bárust fréttir af því að Infantino hygðist stofna félagið FFE (FIFA Forward Enterprise) til að halda utan um mót á vegum sambandsins. 

Infantino hafði hugmyndir um að selja um tuttugu prósenta hlut í félaginu til einkafjárfesta. Fyrirtækið Thrive Eternal átti að halda utan um fjárfestinguna. Stofnandi þess er Joshua Kushner, bróðir tengdasonar Trumps, Jareds.

Hugmyndir Infantinos um einkafjárfestingu í innviðum FIFA mættu mikilli andstöðu og á endanum sá hann sig knúinn til að hætta við allt.

Í gær sendu knattspyrnusambönd Asíu, Evrópu og Norður- og Mið-Ameríku frá sér opið bréf þar sem vinnubrögð Infantinos voru harðlega gagnrýnd.

FIFA Donald Trump

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