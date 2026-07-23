Kaupa Conteh frá Stjörnunni

Keflavík hefur keypt Alpha Conteh frá Stjörnunni. Hann hefur leikið sem lánsmaður með Keflvíkingum á þessu tímabili og látið mikið að sér kveða.
Conteh, sem er 26 ára kantmaður frá Síerra Leóne, kom til Stjörnunnar um mitt síðasta tímabil. Hann lék sjö deildarleiki með Stjörnunni í fyrra.
Undir lok apríl var Conteh lánaður til Keflavíkur. Hann hefur leikið níu leiki með liðinu í Bestu deildinni í sumar, skorað tvö mörk og lagt upp þrjú. Conteh skoraði meðal annars glæsilegt sigurmark gegn KR, 3-2, á dögunum. Það var fyrsti deildarsigur Keflvíkinga á KR-ingum síðan 2008.
Conteh skrifaði undir þriggja ára samning við Keflavík sem hefur komið verulega á óvart í Bestu deildinni í sumar.
Keflavík er í 5. sæti deildarinnar með nítján stig eftir fimmtán leiki.
Klukkan 20:00 á morgun sækir Keflavík Íslandsmeistara Víkings heim. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.