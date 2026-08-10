Áhorfendur leiks Chapecoense og Coritiba í brasilíska fótboltanum fengu áfall í gær er leikmaður Coritiba hrundi niður leikmannagöng er hann fagnaði marki. Blessunarlega fór betur en áhorfðist.
Hinn 29 ára gamli Jacy, varnarmaður Coritiba, hoppaði yfir auglýsingaskilti en hvarf niður göng sem innbyggð eru í leikvanginn, og liggja til búningsherbergja á heimavelli Chapecoense.
Flötur er settur yfir göngin á meðan leik stendur en vallarstarfsmenn höfðu opnað þau þar sem téð mark var skorað rétt áður en fyrri hálfleik lauk.
Liðsfélagar Jacy þeyttust að göngunum til að athuga að félaga sínum, en hann birtist aftur skömmu eftir að hafa hreinlega horfið ofan í jörðina. Læknar meðhöndluðu varnarmanninn á meðan jafnaði sig.
Ten co zrobił pic.twitter.com/L0gRpOzsVU— ɢʀᴇɢᴏʀ (@gregor_konop) August 9, 2026
Ten co zrobił pic.twitter.com/L0gRpOzsVU
Til að bæta gráu ofan á svart var markið sem Jacy skoraði, og ætlaði að fagna svo svakalega, ekki dæmt gilt. Myndbandsdómarar tóku það af vegna rangstöðu.
Jacy foi para o vestiário mais cedo, triste.😂😂😂#jacy #coritiba #chapecoense pic.twitter.com/A8QjCPI04o— M²F (@M_a_r_c_3_l_o) August 9, 2026
Jacy foi para o vestiário mais cedo, triste.😂😂😂#jacy #coritiba #chapecoense pic.twitter.com/A8QjCPI04o
Jacy gat klárað hálfleikinn en var skipt af velli skömmu eftir að síðari hálfleikur hófst. Það að hverfa ofan í jörðina hafði tekið sinn toll.
Rapaz, o melhor ângulo kkkkO Jacy caindo no túnel, a torcida em desespero e depois ele saindo como se nada tivesse acontecido e continuando a comemoração 🤣 pic.twitter.com/3F39M3vlzn— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 9, 2026
Rapaz, o melhor ângulo kkkkO Jacy caindo no túnel, a torcida em desespero e depois ele saindo como se nada tivesse acontecido e continuando a comemoração 🤣 pic.twitter.com/3F39M3vlzn
Blessunarlega fyrir hann vann Coritiba 2-1 sigur á Chapecoense í leiknum.
Myndskeið af atvikinu má sjá í spilurunum að ofan.