Fótbolti

Á­horf­endur í á­falli eftir að leik­maður hrundi niður göng

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jacy eftir fallið. Hann var blessunarlega heill eftir óhugnalegt atvikið.
Jacy eftir fallið. Hann var blessunarlega heill eftir óhugnalegt atvikið. Skjáskot

Áhorfendur leiks Chapecoense og Coritiba í brasilíska fótboltanum fengu áfall í gær er leikmaður Coritiba hrundi niður leikmannagöng er hann fagnaði marki. Blessunarlega fór betur en áhorfðist.

Hinn 29 ára gamli Jacy, varnarmaður Coritiba, hoppaði yfir auglýsingaskilti en hvarf niður göng sem innbyggð eru í leikvanginn, og liggja til búningsherbergja á heimavelli Chapecoense.

Leikmaðurinn Jacy hreinlega hvarf ofan í jörðina.Skjáskot

Flötur er settur yfir göngin á meðan leik stendur en vallarstarfsmenn höfðu opnað þau þar sem téð mark var skorað rétt áður en fyrri hálfleik lauk.

Liðsfélagar Jacy þeyttust að göngunum til að athuga að félaga sínum, en hann birtist aftur skömmu eftir að hafa hreinlega horfið ofan í jörðina. Læknar meðhöndluðu varnarmanninn á meðan jafnaði sig.

Til að bæta gráu ofan á svart var markið sem Jacy skoraði, og ætlaði að fagna svo svakalega, ekki dæmt gilt. Myndbandsdómarar tóku það af vegna rangstöðu.

Jacy gat klárað hálfleikinn en var skipt af velli skömmu eftir að síðari hálfleikur hófst. Það að hverfa ofan í jörðina hafði tekið sinn toll.

Blessunarlega fyrir hann vann Coritiba 2-1 sigur á Chapecoense í leiknum.

Myndskeið af atvikinu má sjá í spilurunum að ofan.

Brasilía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið