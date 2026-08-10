Mikil alvara virðist vera komin í samtal nokkurra álfusambanda í fótboltaheiminum um hvernig framtíðin muni líta út ef þau ákveða að sniðganga keppnir Alþjóðaknattspyrnusambandsins.
UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, CONCACAF, Knattspyrnusamband Norður- og Mið-Ameríku og Karíbahafsins, og AFC, Knattspyrnusamband Asíu, hafa þegar hafið viðræður um að halda sín eigin alþjóðlegu mót ef til sniðgöngu á FIFA kemur.
Þetta kemur meðal annars fram í The Telegraph og hjá Bloomberg.
Álfusamböndin vilja nýjan forseta en Gianni Infantino virðist ekki tilbúinn að segja af sér þrátt fyrir mikla gagnrýni úr öllum áttum og upplausn í fótboltasamfélaginu með áframhaldandi veru hans á valdastól.
The Telegraph greinir frá því að UEFA, CONCACAF og AFC vilji tryggja leikmönnum aðra keppnismöguleika ef til sniðgöngu á HM kemur. Bloomberg leggur áherslu á að áætlanirnar séu enn á frumstigi.
UEFA, AFC og CONCACAF sendu fyrr í dag frá sér harða gagnrýni á forystu FIFA í sameiginlegu opnu bréfi til „fótboltafjölskyldunnar“.
Tilefnið er auðvitað deilan um áform FIFA um að selja utanaðkomandi fjárfestum eignarhlut í heimsmeistaramótunum. Samböndin þrjú skrifa að deilan snúist ekki um peninga, heldur um „heiðarleika leiksins og heiðarleika þeirra sem eru kjörnir til að stjórna honum“.
FIFA hefur sjálft viðurkennt að mistök hafi verið gerð í ferlinu. UEFA, AFC og CONCACAF telja hins vegar að FIFA meðhöndli málið ranglega sem samskiptabrest.
„Það var ekki viðurkennt að tillagan sjálf væri í grundvallaratriðum röng. Það er enn engin viðurkenning á því að tilraunin til að selja eignarhlut í heimsmeistaramóti FIFA hafi verið alvarlegur dómgreindarbrestur, ekki bara málsmeðferðarvilla, heldur grundvallartrúnaðarbrot gagnvart einmitt þeim stofnunum sem FIFA er til fyrir að þjóna,“ segir í bréfinu.
Samböndin gagnrýna meðal annars að tillagan hafi verið lögð fram með stuttum fresti og án þess sem þau telja vera nægjanlegt samráð við aðildarlöndin. Samböndin krefjast þess einnig að málið verði rannsakað af fullkomlega óháðum þriðja aðila. Þau telja að stjórn FIFA eigi ekki að koma að þeirri yfirferð.
Bréfið er meðal annars undirritað af Aleksander Čeferin, forseta UEFA, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, forseta AFC, og Victor Montagliani, forseta CONCACAF.
AFC, Concacaf og UEFA senda opið bréf til aðdáenda fótbolta þar sem verið er að sýna samstöðu gegn vinnubrögðum og tillögum Gianni Infantino, forseta FIFA, að selja heimsmeistaramótið til einkafjárfesta.
FIFA gagnrýnir harðlega það sem sambandið segir vera skipulagða aðför með það að markmiði að grafa undan sambandinu og forseta þess Giani Infantino.
Gianni Infantino, forseti FIFA, hafnar fullyrðingum Daily Telegraph þess efnis að UEFA hafi greitt þöggunargreiðslu til meintrar ástkonu hans er Infantino starfaði hjá UEFA sem aðalritari. UEFA staðfestir að greiðsla hafi verið innt af hendi.
Vegna ástandsins við landamæri Spánar og Marokkó hefur spænska knattspyrnufélagið Barcelona hætt við æfingaleik sem átti að vera haldinn í Marokkó í næstu viku.
Norska knattspyrnusambandið, með formann sinn Lise Klaveness í fararbroddi, krefst þess að Gianni Infantino segi af sér sem forseti FIFA. Um leið minnir Lise, Sepp Blatter forvera Infantino í embætti á hans fortíð en Blatter stakk upp á því að Lise yrði næsti forseti sambandsins.